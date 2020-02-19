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طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

الأربعاء، 19 فبراير 2020 07:30 ص
طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى" المتهمة
كتب عبد الرحمن سيد

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اعترفت سيدة متهمة بالاتجار فى الآثار أمام رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، بتحصلها على 58 عملة أثرية من طليقها بمنطقة السلام، بعد انفصالها عنه منذ فترة كبيرة، وأثناء قيامها بمحاولة بيعها لأحد أصحاب المحلات فى منطقة الجمالية جرى القبض عليهما فى المكان واقتيادهما لقسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن قوة أمنیة من مباحث إدارة تأمین الطرق والمنافذ والمعینین كمین بلبیس بدائرة قسم شرطة السلام ثان، من ضبط "إ.ا"، 33 سنة، ربة منزل أثناء استقلالھا إحدى السیارات المیكروباص "أجرة" وبحوزتھا 10 عملات معدنیة (یشتبه فى أثریتھا ـ إغریقیة )، 18 عملات معدنیة (یشتبه فى أثریتھا ـ إسلامیة )، 10 عملة معدنیة (یشتبه فى أثریتھا ـ عثمانیة )، 10 عملة معدنیة (یشتبه فى أثریتھا ـ فرنسیة )، 10 عملات معدنیة (یشتبه فى أثریتھا ـ العصر المالكى)، عملات معدنیة (یشتبى فى أثریتھا ـ العصر الروماني).

وبمناقشتھا عن مصدر العملات المضبوطة بحوزتھا، اعترفت بتحصلھا علیھا من طلیقھا عقب انفصالھما وأنھا كانت فى سبیلھا للتصرف فیھا بالبیع بمنطقة الحسین ـ دائرة قسم شرطة الجمالیة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.

وعلى جانب آخر، تمكن رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على عاطل ضبط بحوزته 1800 قرص مخدر بالسلام قبل بيعها على عملائه والاتجار بها وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن قوة أمنیة من مباحث قسم السلام ثاني، بقيادة الرائد محمد السيسى رئيس المباحث، من ضبط "خ. م"، 31 سنة، عاطل والسابق اتھامھ فى 4 قضایا آخرھا 1964 لسنة 2015م السلام ثان " مخدرات " وبحوزته 1800 قرص مخدر، ھاتف محمول.

وبمواجھته اعترف بحیازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غیر المشروعة، والھاتف المحمول للاتصال بعملائه، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.

 


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