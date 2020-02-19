ضبط 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز فايد فى القبض على موظف بالمعاش وطالب وعامل وعاطلين أثناء تنقيبهم عن الآثار بأحد المساكن بمنطقة فنارة المجاورة دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندي مدير المباحث الجنائية مفاده ورود معلومات للرائد احمد شاهين رئيس مباحث مركز فايد مفادها قيام مجموعة من الاشخاص بالتنقيب عن الاثار داخل منزل أحدهم بمنطقة فنارة المجاورة دائرة مركز فايد.

وبإجراء التحريات السرية تبين لضباط المباحث صدق المعلومات وأضافت التحريات أن موظف بالمعاش استعان بعدد من الاشخاص بينهم طالب وعامل وعاطلين للحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله بمنطقة فنارة المجاورة دائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث مركز فايد للمنزل المتحرى عنه بمنطقة فنارة المجاورة وتمكنوا من ضبط كل من "نبيل.م.ا" 49 عاما بالمعاش مقيم فنارة المجاورة دائرة المركز وله محل إقامة آخر بمحافظة الدقهلية "مالك المنزل" و"هانى.ال.ع" 40 عاما بدون عمل مقيم قليوب بمحافظة القليوبية و"ابراهيم.ع.ا"27 عاما عامل مقيم قليوب قليوبية و"أبواليسر.م.ص" 39 عاما بدون عمل مقيم الواحات البحرية محافظة الوادى الجديد و"رفيق.ف.ب" 27 عاما طالب مقيم الساحل محافظة القاهرة اثناء تنقيبهم على الآثار داخل منزل الأول وبحوزتهم معدات الحفر "2 جردل، موتور مياه، خرطوم حبل، كوريك، فاش، وأدوات أخرى "كما تبين وجود حفرة بقطر 1 متر فى عمق 3 أمتار داخل المنزل" .