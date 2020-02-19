سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار فى الإسماعيلية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:00 ص
ضبط 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار فى الإسماعيلية تنقيب عن الآثار
الإسماعيلية - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز فايد فى القبض على موظف بالمعاش وطالب وعامل وعاطلين أثناء تنقيبهم عن الآثار بأحد المساكن بمنطقة فنارة المجاورة دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندي مدير المباحث الجنائية مفاده ورود معلومات للرائد احمد شاهين رئيس مباحث مركز فايد مفادها قيام مجموعة من الاشخاص بالتنقيب عن الاثار داخل منزل أحدهم بمنطقة فنارة المجاورة دائرة مركز فايد.

وبإجراء التحريات السرية تبين لضباط المباحث صدق المعلومات وأضافت التحريات أن موظف بالمعاش استعان بعدد من الاشخاص بينهم طالب وعامل وعاطلين للحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله بمنطقة فنارة المجاورة دائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث مركز فايد للمنزل المتحرى عنه بمنطقة فنارة المجاورة وتمكنوا من ضبط كل من "نبيل.م.ا" 49 عاما بالمعاش مقيم فنارة المجاورة دائرة المركز وله محل إقامة آخر بمحافظة الدقهلية "مالك المنزل" و"هانى.ال.ع" 40 عاما بدون عمل مقيم قليوب بمحافظة القليوبية و"ابراهيم.ع.ا"27 عاما عامل مقيم قليوب قليوبية و"أبواليسر.م.ص" 39 عاما بدون عمل مقيم الواحات البحرية محافظة الوادى الجديد و"رفيق.ف.ب" 27 عاما طالب مقيم الساحل محافظة القاهرة اثناء تنقيبهم على الآثار داخل منزل الأول وبحوزتهم معدات الحفر "2 جردل، موتور مياه، خرطوم حبل، كوريك، فاش، وأدوات أخرى "كما تبين وجود حفرة بقطر 1 متر فى عمق 3 أمتار داخل المنزل" .

 


امن الاسماعيلية

التنقيب على الاثار

اخبار اليوم

اخبار مصر

اللواء محمود هندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. "دار الإمارة" مقر الحكم العباسى بمصر يغرق فى القمامة ومخلفات المدابغ

فيديو.. "دار الإمارة" مقر الحكم العباسى بمصر يغرق فى القمامة ومخلفات المدابغ

تحويل حركة السيارات بسبب إنشاء كوبرى جديد بحلمية الزيتون وإزالة القديم

تحويل حركة السيارات بسبب إنشاء كوبرى جديد بحلمية الزيتون وإزالة القديم

الصحة: جميع تحاليل الأجنبى الحامل لفيروس كورونا سلبية حتى الآن

الصحة: جميع تحاليل الأجنبى الحامل لفيروس كورونا سلبية حتى الآن

اعرف حقك.. 10 شروط حددها القانون لعقود البيع بالتقسيط لحماية حقوق العملاء

اعرف حقك.. 10 شروط حددها القانون لعقود البيع بالتقسيط لحماية حقوق العملاء

أخبار × 24 ساعة.. استبعاد مدير مدرسة و5 معلمين بالمنوفية فى واقعة كليب الراقصة

أخبار × 24 ساعة.. استبعاد مدير مدرسة و5 معلمين بالمنوفية فى واقعة كليب الراقصة

الرئيس السيسى: استعادة الدولة لأصولها وحقوقها يرسخ سيادة القانون والانضباط

الرئيس السيسى: استعادة الدولة لأصولها وحقوقها يرسخ سيادة القانون والانضباط

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة