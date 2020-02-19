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ضبط مزارع بأسيوط عقب قيامه بقتل ابنته لخلافات أسرية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:26 م
ضبط مزارع بأسيوط عقب قيامه بقتل ابنته لخلافات أسرية حبس - أرشيفية
أسيوط – ضحا صالح

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تمكنت مديرية أمن أسيوط فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدى على النفس من ضبط مزارع قام بقتل ابنته بسبب خلافات أسرية، وتم تحرير المحضر اللازم وجارى استكمال الإجراءات القانونية.

 

كان اللواء اسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم على جلال رئيس مباحث  مركز شرطة الغنايم بمديرية أمن أسيوط  يفيد ورود إخطار من مستشفى الغنايم المركزى من بوصول طالبة  تبلغ من العمر 17 عاماً - مُقيمة بدائرة المركز جثة هامدة نتيجة إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، وبالانتقال وضباط مباحث القسم وبسؤال والدتها " ربة منزل "  اتهمت والدها مزارع  بتكبيل قدميها، والتعدى عليها بالضرب داخل المنزل باستخدام سير موتور، والتسبب فى وفاتها وهروبه عقب ذلك لخلافات أسرية .

 

وعقب تقنين الإجراءات وبتكثيف الجهود أمكن تحديد محل هروب المتهم، حيث تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


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