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ضبط شخص لتزويره بيانات سيارته فى مرور القليوبية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:20 ص
ضبط شخص لتزويره بيانات سيارته فى مرور القليوبية اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه

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ألقت مباحث المرور بالقليوبية القبض علي شخص لقيامه بالتزوير ببيانات سيارته خلال فحصها بالمرور تم التحفظ على المتهم، والذى اعترف باشتراك اثنين آخرين معه جارى ضبطهما وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث إدارة المرور مفادها قيام  " ع   ع   ع "   64سنه، ومقيم ميت عاصم – دائرة مركز بنها ، بالتلاعب والتزوير في نموذج الفحص الفني الخاص بسيارة وكذا نموذج الفحص البيئي ونموذج طفاية الحريق ،وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع  شخص يدعي" ا"، واخر يدعي  "ع"( جاري ضبطهما ) تحرر عن ذلك المحضر رقم 450 لسنة 2020م اداري قسم ثان بنها وتولت النيابة التحقيق.

يذكر أن مباحث المرور بالقليوبية شنت حملة أمنية مكبرة، الأسبوع الماضى، لضبط الخارجين عن القانون الذين يفرضون إتاوات علي السائقين، أسفرت عن ضبط عدد من ممارسي أعمال السمسرة والنصب علي المواطنين وتولت النيابة التحقيق.

وتلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد ايهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، بقيام ضباط مباحث المرور بقيادة العقيد عبدالعظيم محمد رئيس مباحث المرور بالقليوبية بحملة أمنية مكبرة علي المواقف، وأسفرت الحملة عن ضبط كل من"م.ر"33سنه، عاطل ومقيم 34 شارع المعتمد – شبرا البلد – دائرة قسم اول شبرا الخيمة حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرة بموقف عرابي / مسطرد – دائرة قسم اول شبرا الخيمة بدون وجه حق وضبط بحوزته مبلغ 65 جنيها من متحصلات عمله الآثم من سائقي السيارات، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 2690 لسنة 2020م جنح قسم أول شبرا الخيمة.

و"ي.م"21 سنة، عاطل ومقيم الشرقاوية – دائرة قسم اول شبرا الخيمة حال قيامه بفرض الاتاوات والسيطرة بميدان المؤسسة – دائرة قسم اول شبرا الخيمة بدون وجه حق وضبط بحوزته مبلغ 75 جنيها من متحصلات عمله الاثم من سائقي السيارات، وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 2691 لسنة 2020م جنح قسم اول شبرا الخيمة.


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