صور.. وكيل زراعة الفيوم يناقش تفعيل منظومة الكارت الذكى مع مديرى الإدارات

الفيوم رباب الجالي

نظمت اليوم الأربعاء إدارة الخدمات بمديرية الزارعة بمحافظة الفيوم اجتماعا موسعا لمناقشة آليات بدء تطبيق لتفعيل منظومة الكارت الذكى، بحضور المهندس محمود حسن مدير عام الشئون الزراعية والمهندس على مسعد مدير عام حماية الأراضى والمهندس نصر محمود مدير عام إدارة الخدمات ومديرى إدارات المراكز والإصلاح الزراعى ومسئولى كارت الفلاح ورؤساء أقسام الحيازة.

وخلال الاجتماع أكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم أنه تم الانتهاء من ميكنة أكثر من 97 ٪ بيانات العاملين بالمديرية، مشيدا بأداء فريق العمل المكلف بميكنة ملفات جميع العاملين.

كما ناقش وكيل الزراعة، المشكلات الخاصة بمنظومة كارت الفلاح الكارت الذكى وما استجد من تعليمات والموقف النهائى للمشروع، وما هو مطلوب إنجازه كتصفية نهائية لكافة أعمال المنظومة طبقًا للتعليمات وذلك فى كافة الإدارات والجمعيات الزراعية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الهدف من تفعيل منظومة الكارت إعادة ضبط الأحواض مساحيا وتصفية السجلات والتأكد من تسجيل كافة الحيازات على المنظومة وتحرير استمارات للحيازات غير المسجلة وحصر الحيازات المقررة أو الحيازات المسجلة بالخطأ سواءً فى رقم الحيازة أو المساحة أو الحوض برقم قومى أو بدون.

كما وجه بتذليل كافة العقبات وحل جميع المشاكل، وتم الاتفاق مع المسؤول عن تسجيل البيانات يكون متواجد يوميا حتى نهاية اليوم وذلك لمراجعة كافة البيانات وحل جميع المشكلات فى كل جمعية على حدة.

وكشف وكيل الزرعة، عن أنه تم عمل لجان من المديرية بالتواجد فى الإدارات الزراعية، من غدا على أن تنتهى كافة المشكلات فى موعد أقصاه الأربعاء المقبل، ورفع تقرير نهائى بالوضع بعد تصويبه ووجه بتفريغ اسطوانات ال سى دى المرسلة من الإنتاج الحربى والتى بها عدد وأسماء المسجلين على منظومة كارت الفلاح حتى تاريخه وعمل جرد لسجلات الحيازات بالجمعيات سجلات 2 خدمات لمعرفة من لم يتم ادراج اسمه على المنظومة وعمل استمارة لهم وارفاق استمارات الأحواض مع الاستمارات الجديدة والمصححة مع مراعات الدقة فى البيانات ووضوح الخط وكذلك استبعاد اى حيازة وهميه او مكررة وعمل محضر مجلس إدارة بهذا الشان لمعرفة عدد الحائزين الفعلى حتى لا تدرج حيازة وهميه او مكررة وإرسال كشوف معتمدة من الجمعية والإدارة بتلك الحيازات والعدد الفعلى للحائزين مع تحملكم المسئولية الكاملة فى هذا الشأن



وكيل زراعة الفيوم يناقش تفعيل منظومة الكارت الذكى مع مديرى الإدارات



وكيل زراعة الفيوم يناقش تفعيل منظومة الكارت الذكى مع مديرى الإدارات



وكيل زراعة الفيوم يناقش تفعيل منظومة الكارت الذكى مع مديرى الإدارات