صور.. وفد هيئة تنمية الصعيد يتفقد عددا من المشروعات التنموية بالمنيا

المنيا- فريق المحافظات

تفقد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه وفد هيئه تنمية الصعيد، عددا من أماكن استخراج المحاجر والكسارات، وذلك ضمن الزيارة التي يجريها وفد الهيئة للمحافظة، لبحث سبل إقامة مشروعات إنتاجية، وتنموية بالمحافظة في كافة القطاعات، للاستفادة من إمكانات ومقومات المحافظة الاقتصادية.

جاء ذلك بحضور العميد مهندس ايمن التلباني نائب رئيس هيئة تنمية الصعيد، اللواء مصطفي درويش مدير مشروع المحاجر.

تفقد نائب المحافظ، وأعضاء الوفد المنطقة الصناعية بالسرارية لبحث إمكانية إقامة مصنع لكربونات الكالسيوم في المنطقة بالتعاون مع محافظة المنيا وذلك بهدف تنمية صناعه المواد الحجرية نظرا لما تحتويه المنطقة على المواد محجريه مثل (الرمال، الطفلة، الحجر الجيري، الزلط، الألباستر)، ويعتبر الحجر الجيري في المحافظة من أعلى وأنقي الخامات على مستوي المحافظات.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد عقد في وقت سابق ،اجتماعا مع وفد الهيئة العامة لتنمية الصعيد بالمحافظة، واكد على وجود العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، من خلال تطوير المشروعات الإنتاجية، والعمل على توافر كافة المقومات اللازمة لتطويرها، والوقوف على الاحتياجات الفعلية لتعظيم الاستفادة منها، لتصبح مشروعات ذات عائد اقتصادي كبير .

على جانب آخر، نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية لقرية أولاد الشيخ التابعة لمركز مغاغة خلال يومى17 و18 فبراير الجاري، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين في المناطق النائية .

قال الدكتور أسامه بلبل، وكيل مديرية الصحة بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1601 حالة مترددة منها 375 حالة جراحة، و 398 أطفال ، و 318 باطنه ، و 80 قلب ، و 107 انف وأذن ، و 62أسنان ، و 105 نساء و45 حالة تنظيم أسرة ،114 جلديه، إلى جانب إجراء تحاليل مختلفة لـ 86 حالة والكشف بالموجات الصوتية و الأشعة السينية على 23 حالة و 7 رسم قلب و فحص عشوائي للضغط والسكر لـ 207 حالة، وتم تحويل 30 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي للمواطنين.

أوضح وكيل المديرية، أنه تم استخدام 11 عيادات متنقلة بالإضافة إلى عيادات السجلات وتنظيم الأسرة وتم استخدام غرف الوحدة لعيادات الأسنان والأطفال والقلب والثقافة والأشعة ومعامل الطفيليات والتذاكر.

وأشار إلى أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني في جميع التخصصات والاستعانة بعيادات متنقلة ، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي .

وفى سياق منفصل، أعلنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالمنيا، عن استمرار تنفيذ أعمال رصف وتمهيد الطرق الرئيسية وإجراء أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بالقري التابعة للمركز، يأتي ذلك ضمن تنفيذ تكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، لتمهيد الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الخدمات العامة والحفاظ على المظهر العام والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، تابع أحمد عمران رئيس الوحدة المحلية لقرية بني خالد ، أعمال تسوية وتمهيد الطرق الرئيسية بقرية السرارية وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية، ورفع المخلفات الصلبة والاتربة والقمامة والاشغالات بالتعاون مع مسئولين البيئة وذلك لاستجابة لمطالب الأهالي.







