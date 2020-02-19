صور وزيرة التضامن :إصدار لائحة قانون العمل الاهلي خلال أسابيع

كتب مدحت وهبة

نظمت نوادي ليونز مصر لقاء لوزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج مساء أمس شهد حضور عدد من حكام ورؤساء نوادي الليونز في المحافظات المختلفة.



و استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي استيراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة القادمه والتي محاور الرعاية والحماية والتنمية والتشبيك بين الشركاء ومكافحة الفساد



ولفتت آلى ان الوزارة تهتم خلال الفترة القادمة بالاستثمار في البشر واطلاق برامج لدعم الوعي والقيم الايجابيه بالتوازي مع الاستمرار في تقديم الدعم وسبل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الاولي بالرعاية.



وكشفت القباج انه تم الانتهاء من اعداد اللائحة التنفيذية لقانون العمل الاهلي بما يلبي متطلبات العاملين في العمل الاهلي و ان وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتمام كبير ببناء قواعد البيانات في مجالات الدعم النقدي والجمعيات الاهليه والتمكين الاقتصادي والاجتماعي لتحسين مستوى الخدمات المقدمه وتحسين استهداف الاولي بالرعاية



شددت القباج علي تبني استيراتيجية لمكافحة الفساد علي المستويات بداية من تشديد الرقابة علي دور الرعاية ومنح الرقابة المجتمعية علي دور الرعاية وميكنة كافة الخدمات والربط الالكتروني بين ادارات ومديريات الوزارة علي مستوى الجمهورية



واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي لاراء عدد من الحضور واستقبلت عدد من الاسئله حول اليات العمل في الوزارة ،وقام ممثلي الليونز بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي ومنحها درع الليونز



