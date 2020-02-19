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صور.. محافظ جنوب سيناء: إقامة مصنع لأكياس الورق وحظر استخدام "البلاستيك"

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:41 ص
صور.. محافظ جنوب سيناء: إقامة مصنع لأكياس الورق وحظر استخدام "البلاستيك" محافظ جنوب سيناء فى معرض المنتجات البديلة للبلاستيك
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بحضور المهندسة إيناس سمير، اجتماع غرفة المنشآت الفندقية بخصوص منع استخدام الأكياس البلاستيك، وحضر الاجتماع اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وجيفارا الجافي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وهشام جبر رئيس لجنة السياحة بالاتحاد المصري للغوص، وتامر مكرم رئيس جمعية المستثمرين بشرم الشيخ والمهندس كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني والمشروعات ومديري الفنادق بشرم الشيخ.

وطالب المحافظ، جمعية المستثمرين ورجال الأعمال بشرم الشيخ بضرورة تأسيس جمعية خاصة بحماية والحفاظ على البيئة، واستعرض المحافظ جهود المحافظة في الحفاظ علي البيئة منها استخدام الطاقة الشمسية في الإضاءة وإقامة محطة توليد الطاقة الكهربائية من الشمس بطاقة 5 ميجا وات سيتم زيادتها لـ40 ميجا وات، مشيرا إلي إنشاء مارينا يخوت بالإضافة للمساحات الخضراء، وتطوير منطقة خليج نعمة وتحويله لممشي سياحي عالمى.

وأصدر المحافظ توجيهاته بخصوص تخصيص مكان لإقامة مصنع لأكياس الورق لتكون بديلا لأكياس البلاستيك ليتم حظرها تماما عند توفير البديل.

وطالب فودة خلال الاجتماع بضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على البيئة وتنفيذ خطوات التحول إلي شرم الشيح خضراء بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة، وفي ختام الاجتماع قام المحافظ بتفقد معرض المنتجات البديلة للبلاستيك.

كما عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عدة اجتماعات مكثفة حيث استقبل بمكتبه بديوان عام المحافظة بطور سيناء بحضور المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، العميد وائل فاروق ممثل جهاز الخدمة الوطنية وذلك لدراسة وبحث توقيع بروتوكول بين محافظة جنوب سيناء والهيئة لتنفيذ عدة مشروعات بطور سيناء هي تطوير الكورنيش من أمام ديوان عام المحافظة بطول 2 كيلو متر، وازدواج طريق الجبيل بطول 3 كيلو مترات، وتطوير قصر الثقافة والمسرح الصيفى، وتحويل شارع المنشية إلى ممشي سياحي متوازي مع عملية تطوير الكورنيش، بالإضافة لوضع خطه لتخطيط منطقة خدمات جامعة الملك سلمان بمدينة الطور بمساحة 79 فدانا.

وفي لقائه مع اللواء مهندس ولاء حجازي مندوب الهيئة العربية للتصنيع تم استعراض مشروع تطوير وتجميل مجلس مدينة شرم الشيخ وتحديد بنود الموازنة الخاصة به شاملة أعمال الكهرباء وأعمال اللاند سكيب.

وناقش المحافظ مع المهندس أيمن المغربي مقترح خطة استغلال مساحة 50 فدانا بطور سيناء في إطار توفير الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي لأهالي المحافظة من الخضر والفاكهة.

وحضر الاجتماع اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية والمهندس كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني، والمهندس مدحت صلاح وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء.

 

جانب من الاجتماع (1)
جانب من الاجتماع 

 

جانب من الاجتماع (2)
جانب من الاجتماع 

 

جانب من الاجتماع (3)
جانب من الاجتماع 

 

جانب من الاجتماع (4)
جانب من الاجتماع

حظر البلاستيك

اجتماع غرفة المنشآت الفندقيه

معرض منتجات بلاستيك

الاكياس الورقية

محافظ جنوب سيناء

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