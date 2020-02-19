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صور.. محافظ الشرقية: تنفيذ 6 مشروعات للصرف بأبو كبير بـ 700 مليون جنيه

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:40 م
صور.. محافظ الشرقية: تنفيذ 6 مشروعات للصرف بأبو كبير بـ 700 مليون جنيه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بمركز ومدينة أبو كبير بطاقة استيعابية 10 آلاف متر مكعب / يوم وبتكلفة إجماليه 175 مليون جنيه لخدمة قرى منشأة المناسترلي وطوخ القراموص وكفر السواقي والدهتمون وطوخ القراموص وكفر الأعصر وكفر الشوبكي والتل والمسلمية وتقديم مشروع صرف صحي أمن وسليم لابناء المركز.

تجول المحافظ داخل المحطة للإطمئنان على سير العمل، مشدداً على الإلتزام بالتوقيت المحدد لنهو الأعمال ودخول المشروع الخدمة الفعلية ليمثل إضافة حقيقية لمدينة أبو كبير حيث من المقرر مده تنفيذ المشروع 24 شهرا طبقا للتعاقد مع الشركه المنفذه لافتاً إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال بالمحطة تخطت 35 % والوقت المتبقي لانتهاء المشروع ابتدائيا 414 يوم.

وكلف رئيس مركز ومدينة أبو كبير بالمتابعه المستمرة للمشروع وإلزام الشركة المنفذه بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة.

أوضح محافظ الشرقيه أنه جاري تنفيذ 6 مشروعات في قطاع الصرف الصحي بمركز ابو كبير بتكلفه إجمالية 700 مليون جنيه، مؤكداً أن الدولة تولي إهتماماً لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي، وتسعى لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة هذه المشروعات حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين وإستكمالاً لتحسين منظومة البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، بما ينعكس على إحداث التنمية المستدامة في كافة القطاعات.

وقام المحافظ بالمرور علي قرية بني عياض التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين وللتعرف على احتياجات القرية، ومتابعة سير إنتظام العمل بالمنشآت التعليمية والمخابز بها.

بدأت جولة المحافظ بتفقد مخبز كفر السيد محمود  للإطمئنان على سير العمل به والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ، حيث تلاحظ له عدم مطابقه الخبز للمواصفات التموينية من حيث الجوده والوزن المقرر وانتهاء العمل بالمخبز قبل المواعيد المقررة وعدم وجود مفتش تموين ، ليوجه المحافظ وكيلة وزارة التموين بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المخبز، والمتابعة المستمرة لسير العمل بمخابز الوحده المحليه للتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها وتقديم خبز جيد للمواطنين مع الزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم لمن يستحق.

انتقل محافظ الشرقية إلى مدرسة كفر السيد محمود الابتدائية للإطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية والتأكد من تواجد هيئة التدريس، وانتظام الطلاب في الفصول.

و حرص علي مشاركة تلاميذ المدرسة حصة العلوم للتعرف علي كيفية استقبال الطالب للمعلومة المقدمه له من خلال الشرح الذي يقدمه المعلم مطالبا الطلاب بالتجاوب والتواصل المباشر مع المعلم خلال اليوم الدراسي والاستفاده من الحصص الدراسية المقدمه خلال اليوم.

ووجها رئيس المدينة بالإهتمام بأعمال النظافة ورفع الاشغالات والقمامة أول بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وتلبية كافة احتياجات القرية.

 

إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بمركز ومدينة أبو كبير 2
إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بمركز ومدينة أبو كبير

 

مدرسة كفر السيد محمود بأبو كبيررر 2
مدرسة كفر السيد محمود بأبو كبير

 

مدرسة كفر السيد محمود بأبو كبيررر 3
مدرسة كفر السيد محمود بأبو كبير

 

مدرسة كفر السيد محمود بأبو كبيررر 4
مدرسة كفر السيد محمود بأبو كبير

 

مدرسة كفر السيد محمود بأبو كبيررر 7
مدرسة كفر السيد محمود بأبو كبير

 


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