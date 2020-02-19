صور.. محافظ أسيوط: خطة لتطوير مشروع العبارات النهرية لتعظيم الإيرادات

أسيوط/ضحا صالح

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن وضع خطة لتطوير مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة لتعظيم الايرادات وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المشروعات والوحدات التابعة لها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

جاء ذلك خلال لقائه هشام صلاح مدير مشروع العبارات النهرية بالمحافظة لاستعراض الموقف الحالي للمشروع والامكانات المتاحة.

واستعرض مدير مشروع العبارات النهرية خطة تنمية المشروع وتذليل العقبات لإصلاح أي أعطال فضلًا عن خطة تنمية الموارد لافتًا إلى أن المشروع يتكون من 40 وحدة نهرية متنوعة منها 15 عبارة نهرية و25 اتوبيس نهري وقاطرة منهم 6 وحدات للنزهات النيلية فضلًا عن قاطرة الوحدات التي تخدم معظم محافظات الصعيد في حالة حدوث شحوط أو عطل لافتًا إلى تفعيل الرحلات النيلية للمؤسسات الاهلية وطلاب المدارس والجامعات والقطاعات التنفيذية بأسعار مخفضة فضلًا عن دور وحدات المشروع في نقل المواطنين والبضائع والسيارات بين ضفتى النيل ببعض قرى ومراكز المحافظة تسهيلًا لهم.

وأكد محافظ أسيوط إنه تم تكليف مدير مشروع العبارات النهرية بالبدء في تنفيذ خطة تطوير المشروع ومراجعة إجراءات السلامة بجميع الوحدات حفاظًا على حياة المواطنين والعاملين بالمشروع بالإضافة إلى تنفيذ عروض وبرامج لاستغلال وحدات العبارات النهرية واللانشات التابعة للمشروع لخدمة المواطنين وطلاب المدارس والجامعات والجمعيات الأهلية مع تجهيز عروض خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الرحلات النيلية والبرامج الثقافية والترفيهية بالتنسيق مع كافة الجهات والجامعات لخلق متنفس جديد للمواطنين بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات بالمحافظة.

وشدد المحافظ على الاهتمام بالصيانة الدورية لوحدات مشروع العبارات وتكثيف أعمال الفحص الشامل ومراجعة إجراءات الأمان المتبعة لكل وحدة قبل تحركها في المياه حفاظاً على أرواح المواطنين والتأكد من كفاءة التشغيل وتوافر مستلزمات السلامة والأمان بها من سترات النجاة والمقاعد العائمة وطفايات الحريق حرصًا علي حياة المواطنين مع الالتزام بكافة القواعد والقوانين المتحكمة في تشغيل العبارات بشكل يضمن سلامة وأمن المواطنين.



لقاء مع مدير مشروع العبارات



لقاء مع مدير مشروع العبارات



لقاء مع مدير مشروع العبارات