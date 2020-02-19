سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ أسيوط: خطة لتطوير مشروع العبارات النهرية لتعظيم الإيرادات

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:10 م
صور.. محافظ أسيوط: خطة لتطوير مشروع العبارات النهرية لتعظيم الإيرادات محافظ أسيوط يلتقى مدير مشروع العبارات
أسيوط/ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن وضع خطة لتطوير مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة لتعظيم الايرادات وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المشروعات والوحدات التابعة لها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

جاء ذلك خلال لقائه هشام صلاح مدير مشروع العبارات النهرية بالمحافظة لاستعراض الموقف الحالي للمشروع والامكانات المتاحة.

واستعرض مدير مشروع العبارات النهرية خطة تنمية المشروع وتذليل العقبات لإصلاح أي أعطال فضلًا عن خطة تنمية الموارد لافتًا إلى أن المشروع يتكون من 40 وحدة نهرية متنوعة منها  15 عبارة نهرية و25 اتوبيس نهري وقاطرة منهم 6 وحدات للنزهات النيلية فضلًا عن قاطرة الوحدات التي تخدم معظم محافظات الصعيد في حالة حدوث شحوط أو عطل لافتًا إلى تفعيل الرحلات النيلية للمؤسسات الاهلية وطلاب المدارس والجامعات والقطاعات التنفيذية بأسعار مخفضة فضلًا عن دور وحدات المشروع في نقل المواطنين والبضائع والسيارات بين ضفتى النيل ببعض قرى ومراكز المحافظة تسهيلًا لهم.

وأكد محافظ أسيوط إنه تم تكليف مدير مشروع العبارات النهرية بالبدء في تنفيذ خطة تطوير المشروع ومراجعة إجراءات السلامة بجميع الوحدات حفاظًا على حياة المواطنين والعاملين بالمشروع بالإضافة إلى تنفيذ عروض وبرامج لاستغلال وحدات العبارات النهرية واللانشات التابعة للمشروع لخدمة المواطنين وطلاب المدارس والجامعات والجمعيات الأهلية مع تجهيز عروض خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الرحلات النيلية والبرامج الثقافية والترفيهية بالتنسيق مع كافة الجهات والجامعات لخلق متنفس جديد للمواطنين بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات بالمحافظة.

وشدد المحافظ على الاهتمام بالصيانة الدورية لوحدات مشروع العبارات وتكثيف أعمال الفحص الشامل ومراجعة إجراءات الأمان المتبعة لكل وحدة قبل تحركها في المياه حفاظاً على أرواح المواطنين والتأكد من كفاءة التشغيل وتوافر مستلزمات السلامة والأمان بها من سترات النجاة والمقاعد العائمة وطفايات الحريق حرصًا علي حياة المواطنين مع الالتزام بكافة القواعد والقوانين المتحكمة في تشغيل العبارات بشكل يضمن سلامة وأمن المواطنين.

 

لقاء مع مدير مشروع العبارات (1)
لقاء مع مدير مشروع العبارات 

 

لقاء مع مدير مشروع العبارات (2)
لقاء مع مدير مشروع العبارات 

 

لقاء مع مدير مشروع العبارات (3)
لقاء مع مدير مشروع العبارات 

 

لقاء مع مدير مشروع العبارات (4)
لقاء مع مدير مشروع العبارات

أسيوط

العبارات النهرية

اخبار أسيوط

اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة