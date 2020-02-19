صور.. رئيس جامعة الوادى الجديد يشهد حفل تنصيب اتحاد الطلاب

الوادى الجديد- فريق المحافظات

شهد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد اليوم الأربعاء حفل تنصيب اتحاد جامعة الوادى الجديد، بمقر الصالة المغطاة بالخارجة وبحضور الدكتور ناجح عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة الطلابية وبحضور عمداء ووكلاء الكليات المختلفة وعدد من أعضاء هيئه التدريس ومديرى العموم وأمناء الكليات والعاملين بالجامعة حيث بدأ الحفل بتلاوة القران الكريم كما شهد الحفل فقرات متنوعه ما بين الشعر والأغانى من فرقة الفنون الشعبية لقصر الثقافة بالخارجة.

ورحب الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة بالحضور وهنأ الطلاب بالتنصيب وحثهم على بذل المزيد من الجهد متمنيا لهم النجاح والتفوق فى جميع المجالات للارتقاء بالجامعة مؤكدا أن الجامعة تولى اهتمام كبير لدعم للأنشطة الطلابية وتسعى إلى أن توفر لها جميع الإمكانيات المتاحة وأشاد بدور العمداء ووكلاء الكليات ومنسقو الأنشطة الطلابية بالكليات فى دعم الأنشطة الطلابية بالجامعة .

واكد رئيس اتحاد طلاب جامعة الوادى الجديد محمود على أن اتحاد الجامعة سيسعى جاهدا خلال الفترة المقبلة على إعلاء إسم جامعة الوادى الجديد بين الجامعات المصرية واختتمت الحفلة بقيام رئيس الجامعة بتنصيب اتحاد طلاب الجامعة .

وفى سياق مختلف نفذ قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادى الجديد، اللقاء الأول لمكافحة الإدمان والتعاطى للعاملين بالجهاز الادارى بكليتى الزراعة والطب البيطرى شمال مدينة الخارجة.

أكد الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس الجامعة، فى بيان صحفى، أن اللقاء استهدف العاملين بكليتى الزراعة والطب البيطرى، وجرى تناول تعريف بالصندوق وأنشطة عمله والخدمات ( الوقائية – العلاجية)، التى يقدمها الصندوق وتنمية الوعى والإدراك لدى الجهاز الادارى بحجم وخطورة الظاهرة ومدى انتشارها فى الشارع المصرى والتأثيرات السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع والتعرف على مفهوم الإدمان والمفاهيم المرتبطة به والتعرف على العوامل المهيئة للوقوع فى دائرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة.

أضاف طنطاوى، أن اللقاء تناول التعرف على الأنواع المختلفة من المخدرات والتأثير السلبى لها على صحة الإنسان والتعرف على الأعراض المرضية المصاحبة للتدخين وتعاطى المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة والخاطئة لدى الشباب الجامعى حول التدخين والمواد المخدرة.