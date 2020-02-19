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صور.. الدفع بـ45 سيارة لرفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع القليوبية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:22 م
صور.. الدفع بـ45 سيارة لرفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع القليوبية 45 سيارة لرفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بقيادة المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، جميع معداتها وسيارات الشفط بشوارع المدن لرفع تراكمات المياه التى قد تنتج عن هطول الأمطار، والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الامطار وتجمعات المياه فور الإبلاغ بسقوط الامطار حيث يتم الدفع بفرق الطوارئ بالمناطق المتأثرة، والتى يبلغ عددها 45 سيارة ومعدة.

 

وأعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ بأجهزة المحافظة، ونشر فرق الطوارئ تحسبا لزيادة الأمطار أو غرق الشوارع للتعامل الفورى مع تغييرات الطقس خلال الساعات المقبلة.

 

وأصدر "الهجان"، تعليماته لرؤساء المدن والمراكز والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى وضرورة تواخى الحذر، لمواجهة موجه الأمطار التى ستحدث خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال توفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار، إلى جانب التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الرى وشركة مياه الشرب بالقليوبية وشركة مياه القاهرة الكبرى بالمحافظة، والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أى كميات مياه للأمطار والتدخل الفورى فى حالة حدوث أية مشكلة.

 

ووجه المحافظ، بالتواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الاسعاف، الحماية المدنية والرى، شركة المياه) بغرف العمليات بالمحافظة وكذا غرفة عمليات شركة الصرف الصحى على مدار 24 ساعة، لتلقى جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

 

وشهدت مدينة بنها بقيادة المهندس حمدى سلامة رئيس المدينة، وعلى إمام والدكتور أمان عصر نائبى رئيس المدينة، الدفع بـ 10 سيارات لرفع تراكمات المياه.

 

45 سيارة لرفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع القليوبية (2)
45 سيارة لرفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع القليوبية 

 

45 سيارة لرفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع القليوبية (3)
45 سيارة لرفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع القليوبية 

 

45 سيارة لرفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع القليوبية (4)
45 سيارة لرفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع القليوبية
 
45 سيارة لرفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع القليوبية (1)
45 سيارة لرفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع القليوبية 

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