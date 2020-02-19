صور.. إزالة 575 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انتظام سير العمل فى الموجة الـ15 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى بدأت فى الثانى من شهر فبراير الحالى وتستمر على مدار شهر كامل، وذلك فى إطار الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال الجهود نحو مواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة.

وقال محافظ بنى سويف فى تصريحات له اليوم الأربعاء، إن إجمالى عدد الحالات التى تمت إزالتها حتى الآن بلغ 575، لافتا إلى إزالة 15 حالة تعد على مساحة 1371 مترا من أراضى أملاك الدولة بـ(ناحية المنشية، عزبة على حمودة، قرية الزيتون) بمركز ناصر شمال المحافظة وذلك بواقع 4 حالات على أراض ولاية هيئة الطرق، و6 حالات على أرض صرف تابعة لولاية الرى، و4 حالات على أرض ولاية الأزهر، وحالة واحدة على أرض تابعة للآثار وذلك أمس الثلاثاء، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، برئاسة عادل ضيف الله، 9 حالات تعد فى المهد، بالبناء على أرض زراعية بقرية أطواب دائرة المركز، وذلك بمشاركة وحدة التدخل السريع بالوحدة وذلك اليوم الأربعاء.

وأشار محافظ بنى سويف إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

وأوضح محافظ بنى سويف أن ملف مواجهة التعديات على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات حملات الإزالة التى تطلقها الحكومة فى تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضى المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة.



جانب من إزالة التعديات



جانب من إزالة التعديات



جانب من إزالة التعديات