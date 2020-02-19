سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إزالة 575 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة ببنى سويف

الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:16 م
صور.. إزالة 575 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة ببنى سويف جانب من حملة الإزالة
بنى سويف - أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، انتظام سير العمل فى الموجة الـ15 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى بدأت فى الثانى من شهر فبراير الحالى وتستمر على مدار شهر كامل، وذلك فى إطار الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال الجهود نحو مواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة.

وقال محافظ بنى سويف فى تصريحات له اليوم الأربعاء، إن إجمالى عدد الحالات التى تمت إزالتها حتى الآن بلغ 575، لافتا إلى إزالة 15 حالة تعد على مساحة 1371 مترا من أراضى أملاك الدولة بـ(ناحية المنشية، عزبة على حمودة، قرية الزيتون) بمركز ناصر شمال المحافظة وذلك بواقع 4 حالات على أراض ولاية هيئة الطرق، و6 حالات على أرض صرف تابعة لولاية الرى، و4 حالات على أرض ولاية الأزهر، وحالة واحدة على أرض تابعة للآثار وذلك أمس الثلاثاء، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، برئاسة عادل ضيف الله، 9 حالات تعد فى المهد، بالبناء على أرض زراعية بقرية أطواب دائرة المركز، وذلك بمشاركة وحدة التدخل السريع بالوحدة وذلك اليوم الأربعاء.

وأشار محافظ بنى سويف إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

وأوضح محافظ بنى سويف أن ملف مواجهة التعديات على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات حملات الإزالة التى تطلقها الحكومة فى تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضى المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة.

 

جانب من إزالة التعديات (2)
جانب من إزالة التعديات

 

جانب من إزالة التعديات (3)
جانب من إزالة التعديات 

 

جانب من إزالة التعديات (4)
جانب من إزالة التعديات 

 

جانب من إزالة التعديات (1)
جانب من إزالة التعديات 

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

بنى سويف

ازاله التعديات

املاك الدوله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة