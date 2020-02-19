صور.. إزالة عقار آيل للسقوط بحى وسط مركز مغاغة بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، عن إزالة أحد العقارات الآيلة للسقوط بشارع حنفي بحي وسط المدينة ، وذلك في إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، وتنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، بسرعة التدخل والتعامل مع الممتلكات العامة والخاصة حيال المباني والمنشآت الآيلة للسقوط والتي تشكل خطر على المواطنين.

من جانبه ، تابع اللواء إيهاب ذهني رئيس المركز، أعمال الإزالة والتي تمت تحت إشراف الوحدة المحلية ومسئول لجنة الازالات ومركز شرطة مغاغة، لافتاً إلى أن العقار صادر له قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الإزالة ، حيث تم اخلاء العقار من قاطنيه وعمل كردون أمنى حول العقار ورفع مخلفات الهدم والأنقاض، وذلك في إطار اللوائح والقوانين والكتب الدورية الواردة بخصوص هذا الشأن.

وأوضح رئيس المركز، انه يتم المتابعة المستمرة لتنفيذ الازالات للعقارات والمنشآت القديمة والآيلة للسقوط والتي صدر لها قرارات إزالة، وذلك حرصاً على الصالح العام من سلامة وأمن المواطنين.

وفى وقت سابق سلم الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، 14 تروسيكل، مقدمة من إحدى الجمعيات بالمنيا، وهي الدفعة الرابعة من المشروعات الصغيرة، ضمن «مشروع رزق حلال»، بعد قيام الجمعية بعمل العديد من الأبحاث للحالات المستحقة، بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

وأوضح نائب المحافظ، أن تسليم المشاريع الصغيرة ، يأتي ضمن خطة الدولة 2030 لمساندة كافة الشرائح والأولى بالرعاية، وضمن الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، لتقليل نسب الفقر والبطالة، وتوفير فرص عمل للشباب .