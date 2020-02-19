وذكر راديو (براغ)، أن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة، فيما دفعت السلطات بسبع فرق إغاثة إلى موقع الحادث، إلا أن تردى الأحوال الجوية حال دون استخدام طائرات الهليكوبتر في جهود الإنقاذ، وهذا ثالث حريق قاتل تشهده البلاد في تاريخها الممتد 30 عاما منذ ما بعد الحقبة الشيوعية. وفي عام 2010 لقي تسعة أشخاص حتفهم في حريق بمبنى مهجور كثيرا ما يستخدمه المشردون في براج، وقتل حريق في فندق بالعاصمة عام 1995 ثمانية أشخاص.