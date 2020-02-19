صور .. أعمال الكهرباء والدهانات تعطل تسليم المركز الإقليمى لنقل الدم ببورسعيد

بورسعيد-السيد فلاح

شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، على سرعة الانتهاء من كافة الملاحظات الخاصة بأعمال الكهرباء والدهانات والتى تتولى هيئة الأبنية التعليمية الإشراف عليها داخل المركز الإقليمى لنقل الدم، وذلك للانتهاء من التسليم النهائى للمركز الإقليمى لنقل الدم ببورسعيد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، بشأن التسليم النهائى للمركز الإقليمى لنقل الدم، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، والأستاذ عبد العظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، ومديرة المركز الإقليمى لنقل الدم ببورسعيد، ومدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية .

ووجه اللواء عادل الغضبان، مدير فرع الهيئة العامة للأبنية بالانتهاء من باقى الملاحظات خلال أسبوع، مؤكدا أهمية إنجاز العمل على أعلى درجة من الكفاءة، وشهد بنك الدم ببورسعيد عملية تطوير طبقا لمعايير بنوك الدم القومية وتم تحويله لمركز إقليمى لخدمات نقل الدم.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أجرى جولة تفقدية، لسير العمل بمستشفي السلام، وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والتقي محافظ بورسعيد خلال جولته بعدد من المواطنين للاستفسار عن مستوي الخدمات الطبية المقدمة لهم وأشاد المواطنين بمستوي الخدمات المقدمة لهم داخل المستشفي وتواجد أطقم الأطباء والتمريض علي مدار اليوم بالكامل.

وأشاد محافظ بورسعيد خلال الجولة بمستوي التجهيزات المتوفرة بأقسام المستشفي وكذلك مستوي الخدمات سواء العينية من صيدليات ومعامل تحاليل وأشعة وغيرها والجهد الكبير الذي تبذله إدارة المستشفي من أطباء وممرضين إداريين للتعامل مع الحالات والتي تستقبلها المستشفي يوميًا بالعيادات الخارجية وبقية الأقسام.

وأكد "الغضبان"، أن التجهيزات المتميزة بمستشفي السلام وغيرها من باقي المستشفيات ساعدت على التعامل بأعلى مستوي في الكثير من الحالات الحرجة، في منظومة التأمين الصحى الشامل.

وانطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى بورسعيد، كمرحلة تجريبية، فى الأول من يوليو الماضى، قبل انطلاقها الرسمى فى الأول من سبتمبر الماضى، فى 7 مستشفيات هى مستشفى الحياة (بورفؤاد العام) والسلام (بورسعيد العام) والتضامن، ويضم لأول مرة قسما للأورام للكبار ومستشفى النساء والولادة ومستشفى النصر التخصصى للأطفال وبه قسم للأورام وآخر لأمراض القلب تحت إشراف العالم المصرى الكبير الدكتور مجدى يعقوب ومستشفى الزهور التخصصى للجراحة والمبرة، والرمد، علاوة على 29 وحدة طب أسرة.



جانب من اجتماع محافظ بورسعيد



جانب من اجتماع محافظ بورسعيد