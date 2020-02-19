صحة الشرقية والرقابة الإدارية تشنان حملة علي مصانع الأغذية ببلبيس و العاشر

الشرقية - إيمان مهنى

شنت مديرية الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع الرقابة الإدارية، وبإشراف المحافظ الدكتور ممدوح غراب حملة مكبرة للمرور علي مصانع الأغذية، ومجازر الدواجن، بمركز ومدينة بلبيس، والعاشر من رمضان، وضمت الحملة لجنة من مديرية التموين، ومديرية الطب البيطري، ومديرية القوي العاملة والأمن الصناعي، ومصلحة الضرائب العامة.

أسفرت جهود الحملة عن غلق منشأتين غذائيتين لوجود خطر داهم علي الصحة العامة، عبارة عن مصنع تعبئة مواد غذائية، ومجزر دواجن لعدم وجود ترخيص ونقص شديد بالاشتراطات الصحية بالمصنع، ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية بالمجزر، وتم ضبط 1500 كرتونة زيت لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وإعدام 108 كجم هوالك إنتاج ، وتحرير 8 محاضر جنحة صحية، وتم سحب 36 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي .

تأتي هذه الحملة ضمن اهتمامات القيادة السياسية لوصول منتجات غذائية آمنة للمواطنين حفاظاً علي الصحة العامة، والتأكد من إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بهذه المصانع حفاظاً علي سلامة العاملين، وعدم وجود أي تهرب ضريبي حفاظاً علي المال العام .

ويذكر ان مديرية الصحة بالشرقية، إعدام أكثر من 380 طن أغذية فاسدة وغلق 2525 منشأة غذائية خلال عام ذلك وقال وكيل الوزارة ، في تصريح صحفي ، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية شنا حملات مكثفة لمتابعة ورقابة المنشآت الغذائية والأسواق بالشرقية خلال عام 2019 ، أسفرت جهود هذه الحملات عن إعدام 380 طن 975.3 كجم أغذية فاسدة ، وتم ضبط 278 طن ، 325.2 كجم أغذية ، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لإغلاق عدد 2525 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم علي الصحة العامة .

كما تم تحرير عدد 15240 محضر شرطة، وسحب عدد 45447 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للإستهلاك الآدمي، وذلك بعد المرور علي عدد 15817 منشأة غذائية بالمحافظة بخلاف الأسواق .

هذا بالإضافة إلي إصدار عدد 47854 شهادة صحة لمتداولي الأغذية بالمحافظة، وتم إصدار عدد15582 شهادة لرسائل الأغذية المصدرة، كما تم التحفظ الصحي علي عدد 3365 رسالة أغذية مستوردة، وتم إصدار عدد 7955 شهادة سعة تخزين للرسائل الغذائية الواردة.