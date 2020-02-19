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شاب بالمنيا مصاب بشلل تيبسى وأجرى 6 جراحات ويبحث عن وظيفة.. صور

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:00 ص
شاب بالمنيا مصاب بشلل تيبسى وأجرى 6 جراحات ويبحث عن وظيفة.. صور الشاب وليد زين العابدين
المنيا – فريق المحافظات

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يعيش الشاب وليد محمد زين العابدين مغازي من أهالي محافظة المنيا معاناة شديدة بعد أن فوجئ بوقف معاش التضامن الاجتماعي الذى يعتمد عليه كليًا في نفقاته ومعيشته بسبب ظروفه الصحية فهو من ذوى الاحتياجات الخاصة وفاقد للوالدين وحاصل على شهادة قيد من القوي العاملة لظروفه ولا يستطيع المشي بصورة طبيعية لإصابته بضعف في الأطراف الأربعة ومعاناته من شلل تيبسي بالطرفين السفليين منذ الولادة وخضع لإجراء 6 عمليات جراحية لكى يتمكن من السير بصورة طبيعية حيث أجرى عملية تصليح في مفاصل الركبة وعملية أخرى لفرد القدمين وجراحة أخرى لتركيب شريحة ومسامير نظرًا لوجود كسر في عظام الحرقفة اليمني .

يقول وليد زين العابدين في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه مقيم في شارع الملك فيصل شرق المحطة مركز ملوي بمحافظة المنيا وحاصل علي ليسانس الشريعة والقانون وكان يتقاضى معاش عجز وتم إيقافه بدعوى أنه خارج استهداف الفقر منذ يناير 2020 حتي الآن فقام بالتوجه لوزارة التضامن لمقابلة الوزيرة ورفضوا ذلك فتقدم بطلب رسمي لمقابلتها ولم يتم الرد علي الطلب حتي الآن سواء بالقبول أو الرفض .

ويضيف وليد أنه اضطر للسفر إلى القاهرة للبحث عن حلول لمشكلته بعد أن ضاقت به السبل وفشل فى استعادة معاشه التضامنى بعد أن طاف مرارا على الجهات المختصة فى المحافظة وطلب دعم نواب البرلمان لعرض مشكلته ولكنه فشل فى ذلك فتوجه إلى خالته ويعيش معها حاليًا لحين إيجاد سبب لما يحدث له فهو يتيم الأب والأم ورغم ذلك كافح حتى حصل على ليسانس الشريعة والقانون رغم ظروفه الصحية الاستثنائية .

وطالب زين العابدين من الجهات المختصة توفير فرصة عمل له بعد أن توقف معاشه التضمانى حيث أنه فعليا يعانى من العجز ولا يستطيع الحركة وتنطبق عليه شروط التوظيف لفئة 5% من ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك حتى يتسنى له الاستقرار المعيشى والنفسى حيث أنه يدرك تماما مدى حرص الحكومة على توفير الظروف المعيشية المناسبة لذوى الاحتياجات الخاصة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم تلك الفئة نظرًا لظروفها وهو ما يمنحه الأمل دوما فى حل مشكلته مؤكدًا أنه يعيش بلا مصدر للإنفاق ولا يستطيع تحمل ذلك لكونه يحتاج بصفة مستمرة لجلسات علاجية وأدوية لكى تتحسن حالته الصحية .

 

للتواصل مع الشاب وليد زين العابدين على الرقم التالى 01110947508

 

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بطاقة ذوى الاحتياجات الخاصة
بطاقة ذوى الاحتياجات الخاصة

 

تأمين التضامن
تأمين التضامن

 

تقرير طبى بالحالة منذ الصغر
تقرير طبى بالحالة منذ الصغر

 

تقرير طبى بالحالة
تقرير طبى بالحالة

 

خااااااااص
خااااااااص

 

شهادة تخرج الشاب
شهادة تخرج الشاب

 

نموذج فحص اللياقة الصحية
نموذج فحص اللياقة الصحية

 

 

 


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