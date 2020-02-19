س و ج .. كل ما تريد معرفته محاكمة المتهمين بـ"عنف ميدان الشهداء"

كتب إيهاب المهندس

اقتربت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة محاكمة المتهمين بالتورط فى أحداث العنف التى شهدها ميدان الشهداء بحلوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف ميدان الشهداء"، بعد سماع مرافعة النيابة العامة فى الدعوى، وخلال الأسئلة التالية نجيب على اهم نقاط الدعوى ..

كم عدد المتهمين الذين يعاد محاكمة بالدعوى؟

ـ يعاد محاكمة 8 متهمين صدر ضدهم أحكام حضورية في 17 ابريل من عام 2016، بالسجن المشدد من 7 إلى 10 سنوات، مع العلم ان القضية بها 16 متهما.

ما أبرز التهم التى تواجه المتهمين؟

ــ يواجه المتهمين العديد من التهم ومن أبرز التهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرق.

متى نظرت أولى جلسات إعادة المحاكمة؟

ــ نظرت أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في 22 ديسمبر، وتمسك الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين، وتلا خلال الجلسة ممثل النيابة امر إحالة المتهمين.

كم عدد الجلسات التي نظرتها المحكمة في الدعوى؟

نظرت المحكمة في الدعوى 3 جلسات ولعل أخرها جلسة 12 فبراير الجارى، والتي تم تأجيلها لت 28 مارس المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

ما أبرز ما قالته النيابة في مرافعتها بالدعوى؟

ــ من أبرز ما جاء بمرافعة المستشار وائل بركات مدير نيابة حلوان الكلية : إن مثل هؤلاء المتهمين كشجرة خبيثة أصلها فاسد وطرحها طالح، أزهارها نتنة وثمارها عطبة تفوح منها رائحة الفسق والعصيان، اجتمع المتهمين في جماعة الجهل والضلال، في ضلالهم ماضون وفى طغيانهم يعمهون.

وفى نهاية المرافعة قال ممثل النيابة: اختم مرافعتي حضرات السادة القضاء الاجلاء فإن نحن رجال النيابة العامة نعاهد الله ونعاهد الوطن أن نظل وكما كنا صوت الحق عاليا، مهما علا ضجيج الغاوين، ان نظل العين الساهرة لحماية هذا الوطن مهما استوحش الطغاة الباغين، ان نظل على مقدرات هذا الوطن كيوسف الأمين.

وكانت محكمة النقض، قضت فى يوليو الماضى، بقبول طعن المتهمين فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.

جدير بالذكر أن مدينة حلوان شهدت العديد من أحداث الشغب بالتزامن مع فض اعتصام الإخوان، ولعل أبرزها محاولة اقتحام مركز شرطة حلوان والتى تورط فيها 68 متهمًا وحصلوا على احكام ما بين الإعدام والمشدد من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حين فريد، فى اتهماهم بالانضمام لجماعه أسست على خلاف احكام القانون والقتل العمد والشروع فى القتل، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق.