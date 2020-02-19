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سفير مصر فى الصين: 39 مصريا فى معقل كورونا.. ولم نرفض إجلاء أى مواطن

الأربعاء، 19 فبراير 2020 09:19 م
سفير مصر فى الصين: 39 مصريا فى معقل كورونا.. ولم نرفض إجلاء أى مواطن محمد البدرى
كتب محمد شرقاوى

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أكد محمد البدرى، سفير مصر في الصين، أن 39 مصريًا فى مدينة ووهان الصينية معقل كورونا، ولا يوجد أى حالة مصرية مصابة حتى الآن، وعلى اتصال دائم معهم، مضيفا: "ولم نرفض إجلاء أى مواطن منها، مؤكدا أن هناك عمليات تراجع فى الاستشفاء بالصين حاليا خلال فى الفترة الماضية.

وأضاف سفير مصر لدى الصين خلال اتصال هاتفى لبرنامج "رأي عام"المذاع على قناة"، تقديم الإعلامى عمرو عبد الحميد، أنه عند القدوم إلى مدينة ووهان الصينية للاشراف على إجلاء المصريين إلى مصر، حذرهم إذا دخلوا المدينة سيحولوا إلى حجر صحى لمدة 14 يوما، وتم منعهم من الحضور داخل المدينة، مضيفا أن السفارة على تواصل دائم مع المصريين.

 

وكان الدكتور محمد البدرى سفير مصر فى بكين أكد تضامن وثقة مصر حكومة وشعبا مع الصين في معركتها ضد الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وقال البدرى - فى رسالة تضامن مع الشعب الصيني "نحن واثقون تماما من فوزكم في المعركة ضد كورونا، وأنكم قادرون على ذلك، فعلى مدى تاريخكم الطويل لم تعرفوا مطلقا الهزيمة، وتخرجون من معارككم منتصرين، واليوم لا يختلف عن أمس، وستحققون في النهاية الفوز في المعركة ضد هذا المرض، ونحن واثقون من ذلك".

 

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل رسالة تضامن وصداقة وأخوة إلى شقيقه الرئيس الصيني شي جين بينج، أكد فيها ثقته في قدرة الصين على الفوز في هذه المعركة".

 

وتابع السفير المصري "إننا واثقون من أن المعجزة الاقتصادية التي حققتموها وسطرتها جميع الكتب ستمتد إلى جميع المجالات، وستفوزن في النهاية في هذه المعركة" ضد فيروس كورونا الجديد".

 

وكانت وزارة الخارجية الصينية ، قالت إن حكومات 21 دولة بينها مصر قدمت مساعدات وإمدادات طبية إلى الصين لمساعدتها في جهود مكافحة فيروس "كورونا الجديد"، مؤكدة ترحيبها وتقديرها لهذه المساعدات.

 


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