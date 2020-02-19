سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سفير الصين بلبنان: الوضع تحت السيطرة فى التعامل مع كورونا ونتعرض لحملة مغرضة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:26 م
سفير الصين بلبنان: الوضع تحت السيطرة فى التعامل مع كورونا ونتعرض لحملة مغرضة سفير الصين لدى لبنان وانج كيجيان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد سفير الصين لدى لبنان وانج كيجيان، أن الجهود الحثيثة التى تبذلها الحكومة الصينية فى سبيل مكافحة فيروس كورونا، أسفرت عن نتائج جيدة وتراجع كبير فى عدد الإصابات والوفيات وعدم انتقال الفيروس إلى مناطق جديدة فى البلاد، مشيرا إلى أن الوضع العام فى الصين تحت السيطرة.
 
وأشار السفير الصينى – فى تصريح عقب لقاء عقده ظهر اليوم مع مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بمقر دار الفتوى اللبنانية – إلى أن الصين تتعاون بصورة كبيرة وشفافة ومسئولة مع منظمة الصحة العالمية ودول العالم أجمع فى سبيل مكافحة هذه الفيروس، لاسيما على صعيد العمل لإيجاد أدوية ولقاحات والحد من انتشاره عالميا.
 
واعتبر أن الصين تتعرض لـ "حملة إعلامية مغرضة" فى بعض الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعى فى شأن تعاملها مع فيروس كورونا.
 
وشدد على أن الدستور الصينى يضمن حرية الاعتقاد لجميع الصينيين بمن فيهم المسلمون. مضيفا: "ربط هذا المرض بالدين يمثل تصرفا غير صحيح، وهذا الاتهام له دوافع مشبوهة للغاية".
 
ونقل السفير الصينى عن مفتى الجمهورية اللبنانية "تعاطفه الإنسانى الكبير" مع الشعب الصينى ومعاناته والخسائر فى الأرواح التى وقعت جراء فيروس كورونا، وثقة المفتى أن الصين ستتمكن من السيطرة على هذا الوباء انطلاقا من حرص الحكومة الصينية على سلامة مواطنيها والبشرية ككل.
 
وأشار السفير الصينى إلى أن المفتى أكد له أيضا الرفض القاطع لأى محاولة من قبل البعض للربط بين الدين مع هذا الفيروس، لاسيما وأن هذا الوباء تعمل البشرية جمعاء على مكافحته بغض النظر عن الانتماء الدينى أو السياسي.
 

 


لبنان

السفير الصينى فى لبنان

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جدة صينية تجرى 10 كيلومترات فى شقتها لمواجهة عدوى فيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:51 م

ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى اليابان لـ 621 حالة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:25 م

روسيا اليوم: تسجيل إصابتين بفيروس "كورونا" فى مدينة قم الإيرانية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:08 م

رئيس كوريا الجنوبية يؤكد على تعزيز الدفاع الإقليمى ضد زيادة انتشار كورونا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:02 م

واشنطن تايمز: إدارة ترامب تعزز جهود استكشاف لقاح لفيروس كورونا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:49 م

كورونا ليس الأول.. مقبرة جماعية توثق ضحايا الطاعون فى اكتشاف جديد بانجلترا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:43 م

منظمة الصحة: عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم وصل الى 73 الف حالة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة