زراعة القليوبية تبدأ إحلال وتجديد ماسورة الرى بالبر الشرقى بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

بدأت مديرية الزراعة بالقليوبية بقيادة المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إحلال وتجديد الماسورة الخاصة بالبر الشرقى بمزارع قرية كفر شكر وميت الدريج للقضاء على شكواهم من حيث انقطاع المياه عن الزراعات الخاصة بهم، حيث تسمتر الأعمال على مدار 10 ايام للانتهاء منها.

وفى هذا السياق أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه تم بالفعل البدء فى إحلال وتجديد الماسورة الخاصة بالبر الشرقى بمزارع قرية كفر شكر وميت الدريج للقضاء على شكواهم من حيث انقطاع المياه عن الزراعات الخاصة بهم، موضحا أنه بلغت التكلفة الإجمالية لهذه الإصلاحات 201 ألف و600 جنيها، وجارى العمل بها والانتهاء منها خلال 10 أيام.

وأضاف "زايد"، فى تصريحات صحفية، أن هذه المنطقة تعرضت لأكثر من هبوط، أدى إلى غلق السرداب المغذى لمكينة الرى من الرياح التوفيقي، موضحا أن هذه الماسورة تروى ما يقرب من 180 فدان، وتتم الأعمال حاليا بإشراف الجمعية التعاونية لكفر شكر.

شهدت منطقة البر الشرقى بمدينة كفر شكر فى محافظة القليوبية، هبوطًا أرضيًا أمام سرداب مكينة رى قرى المدينة، وذالك بطول متر واحد وعمق مترين، ما أدى إلى شلل مرورى بالمنطقة، على الرغم من أنها المرة الثانية التى تشهد فيها نفس المنطقة هبوطا أرضيا لم يمر على المرة الأولى منه 5 أشهر.

وفى هذا السياق، أكد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، والمشرف على مجلس مدينة كفر شكر، أنه فور علمه بحدوث هبوط أرضى بمنطقة البر الشرقى، كّلف الأجهزة المحلية بكفر شكر بسرعة التوجه إلى مكان الهبوط، ووضع كردون حوله حفاظا على أرواح المواطنين بالمنطقة، موضحا أن هذه المنطقة تتبع التعاون الزراعي، وسيتم البدء فسى إصلاحها غدا.

وأوضح "جمعة" فى تصريحات صحفية، أنه سيتم تدبيش المنطقة ووضع طبقة خرسانية أسفل مواسير الرى التى تعبر الجهة المقابلة لعدم تكرار هذا الهبوط مرة أخرى.