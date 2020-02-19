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روسيا تطلب اجتماع أممى لمناقشة تلاعب واشنطن بإصدار تأشيرات للدبلوماسيين

الأربعاء، 19 فبراير 2020 07:32 ص
روسيا تطلب اجتماع أممى لمناقشة تلاعب واشنطن بإصدار تأشيرات للدبلوماسيين مجلس الأمن الدولى
أ ش أ

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طلبت روسيا عقد اجتماع طارئ للأمم المتحدة مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة موضوع تلاعب وتحكم واشنطن بمنح تأشيرات للدبلوماسيين والمسؤولين الأجانب المتوجهين لمقر المنظمة الدولية بنيويورك.
وقال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمة العالمية، فاسيلي نيبينزيا حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، "طلبنا عقد اجتماع عاجل للجنة العلاقات العامة مع الدولة المضيفة، وسيعقد هذا الاجتماع في مطلع الأسبوع المقبل، وسنطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يحضر ويبلغنا بما يحدث في مسألة حل الوضع الفظيع مع قضايا التأشيرات للمندوبين الرسميين. وخاصة لرؤساء الوفود خلال جلسات الأمم المتحدة".
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرة في الوقت المحدد لرئيس الوفد الروسي إلى جلسة لجنة نزع السلاح، رئيس قسم قضايا نزع السلاح بوزارة الخارجية الروسية، قسطنطين فورونتسوف، وهذا ما تسبب في تأجيل اجتماع اللجنة لمدة 10 أيام.
وأضافت "روسيا اليوم" أن مشاكل إصدار التأشيرات الأمريكية أصبحت عقبة منتظمة أمام نشاطات الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك، ففي عام 2019، لم تعقد الجلسة التنظيمية للجنة للسبب نفسه.
ولفتت إلى أنه منذ بداية الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لم تصدر الولايات المتحدة تأشيرات لـ 18 مندوبا روسيا، بما في ذلك للمشاركة في أحداث أسبوع سبتمبر رفيع المستوى. وفي ديسمبر الماضي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو الجانب الأمريكي إلى التوقف عن التلاعب بإصدار أو تأخير منح تأشيرات لدبلوماسيي عدد من الدول، بما في ذلك روسيا وإيران وفنزويلا، للوصول إلى الاجتماعات التي تنظمها المنظمة العالمية.


مجلس الأمن الدولى

الأمم المتحدة

أمريكا وروسيا

تأشيرات

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