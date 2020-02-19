سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

روسنفت الروسية: أمريكا لم تبلغنا بعدم قانونية التجارة فى النفط الفنزويلى

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:29 ص
روسنفت الروسية: أمريكا لم تبلغنا بعدم قانونية التجارة فى النفط الفنزويلى روسنفت
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شركة النفط الروسية روسنفت، إن الولايات المتحدة لم تبلغها قط بأن تجارتها فى النفط الفنزويلى غير قانونية، قبل أن تفرض واشنطن عقوبات على وحدة تابعة لها أمس الثلاثاء.

وأضافت روسنفت، أن مسؤولين أمريكيين لم يقدموا أى أدلة على أن الشركة انتهكت أى قيود.

وقالت الشركة، إنها تتاجر فى النفط الفنزويلي لاسترداد استثمارات سابقة نفذتها قبل وقت طويل من فرض واشنطن عقوبات على البلد الواقع فى أمريكا الجنوبية.

وقالت روسنفت إنها تعتبر العقوبات التى فرضت تعسفية، مضيفة أن شركات أخرى، من بينها شركات أمريكية، تقوم بنفس الأنشطة لكنها لا تواجه نفس العقوبات.  

وكانت شركة النفط الروسية العملاقة، قالت إن ترانسنفت التي تدير خطوط أنابيب النفط في روسيا لم تقدم حلا لأزمة النفط الملوث التي قلصت صادرات البلاد من الخام، بعد أكثر من أربعة أشهر من اندلاعها.

وفي منتصف أبريل، تم اكتشاف أن خط أنابيب دروجبا الروسي الذي يضخ مليون برميل من الخام يوميا إلى غرب وشرق أوروبا ملوث بكلوريدات عضوية.

وطهرت روسيا خط الأنابيب واستأنفت الإمدادات بعد شهرين، وتعهدت شركة ترانسفت الحكومية التي تحتكر خطوط أنابيب النفط في روسيا بتعويض شركات الطاقة عن خسائرها جراء التلوث.

وفي تعليقات نادرة قالت روسنفت، التي تضرر إنتاجها النفطي وأرباحها بسبب القيود التي فرضتها ترانسنفت على الكميات التي تنقلها لها خلال الأزمة، إن شركة خطوط الأنابيب لم تحل المشكلة بعد.

وأضافت في بيان "مصير النفط الملوث لم يتضح بعد ولم يتم تسوية مطالبات الشركات وشركائها التجاريين، كما أن مسألة ضمان جودة النفط خلال النقل لم تُحل بعد.


النفط الفنزويلى

شركات نفط

نفط روسى

عقوبات امريكيه

شركات روسيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: جميع تحاليل الأجنبى الحامل لفيروس كورونا سلبية حتى الآن

الصحة: جميع تحاليل الأجنبى الحامل لفيروس كورونا سلبية حتى الآن

اعرف حقك.. 10 شروط حددها القانون لعقود البيع بالتقسيط لحماية حقوق العملاء

اعرف حقك.. 10 شروط حددها القانون لعقود البيع بالتقسيط لحماية حقوق العملاء

أخبار × 24 ساعة.. استبعاد مدير مدرسة و5 معلمين بالمنوفية فى واقعة كليب الراقصة

أخبار × 24 ساعة.. استبعاد مدير مدرسة و5 معلمين بالمنوفية فى واقعة كليب الراقصة

الرئيس السيسى: استعادة الدولة لأصولها وحقوقها يرسخ سيادة القانون والانضباط

الرئيس السيسى: استعادة الدولة لأصولها وحقوقها يرسخ سيادة القانون والانضباط

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة