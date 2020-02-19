روسنفت الروسية: أمريكا لم تبلغنا بعدم قانونية التجارة فى النفط الفنزويلى

رويترز

قالت شركة النفط الروسية روسنفت، إن الولايات المتحدة لم تبلغها قط بأن تجارتها فى النفط الفنزويلى غير قانونية، قبل أن تفرض واشنطن عقوبات على وحدة تابعة لها أمس الثلاثاء.

وأضافت روسنفت، أن مسؤولين أمريكيين لم يقدموا أى أدلة على أن الشركة انتهكت أى قيود.

وقالت الشركة، إنها تتاجر فى النفط الفنزويلي لاسترداد استثمارات سابقة نفذتها قبل وقت طويل من فرض واشنطن عقوبات على البلد الواقع فى أمريكا الجنوبية.

وقالت روسنفت إنها تعتبر العقوبات التى فرضت تعسفية، مضيفة أن شركات أخرى، من بينها شركات أمريكية، تقوم بنفس الأنشطة لكنها لا تواجه نفس العقوبات.

وكانت شركة النفط الروسية العملاقة، قالت إن ترانسنفت التي تدير خطوط أنابيب النفط في روسيا لم تقدم حلا لأزمة النفط الملوث التي قلصت صادرات البلاد من الخام، بعد أكثر من أربعة أشهر من اندلاعها.

وفي منتصف أبريل، تم اكتشاف أن خط أنابيب دروجبا الروسي الذي يضخ مليون برميل من الخام يوميا إلى غرب وشرق أوروبا ملوث بكلوريدات عضوية.

وطهرت روسيا خط الأنابيب واستأنفت الإمدادات بعد شهرين، وتعهدت شركة ترانسفت الحكومية التي تحتكر خطوط أنابيب النفط في روسيا بتعويض شركات الطاقة عن خسائرها جراء التلوث.

وفي تعليقات نادرة قالت روسنفت، التي تضرر إنتاجها النفطي وأرباحها بسبب القيود التي فرضتها ترانسنفت على الكميات التي تنقلها لها خلال الأزمة، إن شركة خطوط الأنابيب لم تحل المشكلة بعد.

وأضافت في بيان "مصير النفط الملوث لم يتضح بعد ولم يتم تسوية مطالبات الشركات وشركائها التجاريين، كما أن مسألة ضمان جودة النفط خلال النقل لم تُحل بعد.