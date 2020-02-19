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ركاب السفينة دايموند برنسيس الموبوءة يبدأون النزول فى اليابان

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:00 ص
ركاب السفينة دايموند برنسيس الموبوءة يبدأون النزول فى اليابان السفينة دايموند برنسيس
رويترز

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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن الركاب بدأوا اليوم الأربعاء مغادرة السفينة السياحية دايموند برنسيس التى تفشى فيروس كورونا بين ركابها وذلك بعد أن ظلت أسبوعين فى الحجر الصحى قبالة يوكوهاما.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون، أن من المتوقع مغادرة نحو 500 شخص، اليوم الأربعاء على أن تكتمل العملية بحلول يوم الجمعة.

وخضعت السفينة التي تديرها شركة كارنيفال للحجر الصحى منذ وصولها إلى يوكوهاما في 3 من فبراير.

كانت وزارة الصحة اليابانية، أعلنت تسجيل 88 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة "دايموند برنسيس"، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى 542 حالة، وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) الثلاثاء، أن نتائج الاختبارات المعملية جاءت إيجابية لـ 88 شخصا، 65 منهم لم تظهر عليهم أعراض.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وكان وزير الصحة اليابانى كاتسونوبو كاتو،  قال اليوم الثلاثاء، إن الركاب على متن سفينة "دايموند برنسس" السياحية التى تخضع للحجر الصحى فى يوكوهاما بالقرب من العاصمة طوكيو سيغادرون السفينة اعتبارا من الغد كما هو مقرر، ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كاتو، قوله إن مسؤولي الصحة قاموا بتجميع عينات اختبار من جميع الركاب المتبقيين على متن السفينة السياحية على أن تنتهي إجراءات النزول من على السفينة بحلول يوم الجمعة المقبل.


دايموند برنسيس

كورونا

اليابان

فيروس كورونا

السفينه الموبوءه

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