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رئيس وزراء العراق يعلن تشكيل الحكومة ويدعو البرلمان لمنحها الثقة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:53 م
رئيس وزراء العراق يعلن تشكيل الحكومة ويدعو البرلمان لمنحها الثقة محمد توفيق علاوى رئيس الوزراء العراقى
(رويترز)

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قال رئيس الوزراء العراقى المكلف محمد توفيق علاوى، اليوم الأربعاء، إنه انتهى من تشكيل حكومة "مستقلة.. بدون مشاركة مرشحى الأحزاب السياسية"، ودعا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الأسبوع المقبل للتصويت على منحها الثقة.

وقال علاوى فى خطاب بثه التلفزيون إنه إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق فى قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة.

كما وعد بإجراء "انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية". ودعا المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم "أزمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالشأن السياسي" والتى ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه.

 

 


رئيس وزراء العراق

أخبار العراق

تشكيل الحكومة العراقية

البرلمان العراقى

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