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رئيس هيئة الاستثمار:إصدار نموذج عقد موحد لتخصيص الأراضى للمستثمرين بالقليوبية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 09:43 ص
رئيس هيئة الاستثمار:إصدار نموذج عقد موحد لتخصيص الأراضى للمستثمرين بالقليوبية رئيس هيئة الاستثمار
كتبت هند مختار

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في إطار ما توليه الحكومة المصرية من اهتمام بخلق مناخ جاذب للاستثمار وبيئة حاضنة للأعمال، قام المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة محافظة القليوبية على رأس وفد من قيادات الهيئة، حيث التقى خلال الزيارة باللواء، عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وعدد من كبار وشباب المستثمرين بالمحافظة، بحضور يحيى أبو الفتوح، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي وعدد من قيادات البنك الأهلي، وقيادات بنك التنمية والائتمان الزراعي، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

وعلى هامش الزيارة عقد رئيس الهيئة، ومحافظ القليوبية، اجتماعا ثنائياً، بحث خلاله الجانبان سبل التعاون المشترك بينهما في مجال الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، وإمكانية استفادة مستثمري المحافظة من المنطقة الاستثمارية الجديدة ببنها التابعة لهيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وكذلك سبل تيسير الإجراءات الخاصة بعمل المستثمرين بالمحافظة، وحل التحديات التي تواجههم تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتذليل كافة التحديات وتعزيز بيئة الاستثمار بمختلف المحافظات المصرية.

 

وفي لقاء جمع بينه وبين مستثمري القليوبية بحضور المحافظ، استهل رئيس الهيئة ، حديثه بعد الترحيب بالحضور قائلاً إنه "جاء اليوم بناء على توجيهات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بمختلف محافظات مصر وللاستماع لكل التحديات التي تواجه مستثمري محافظة القليوبية"، تمهيداً لاتخاذ إجراءات جادة وحقيقية لمواجهة هذه التحديات، مشيراً إلى أن ذلك تم بالفعل خلال زيارته الأولى إلى المنيا حيث تم اتخاذ قرارات جادة لتذليل ما يواجه مستثمري المنيا من تحديات.

 

كما استمع "عبد الوهاب" لعدد من التحديات التي تواجه المستثمرين بالمحافظة، وناقش معهم بعض القضايا والموضوعات المتعلقة بتيسير إجراءات أعمالهم، وفيما يخص التحدي الخاص باختلاف نماذج عقود التخصيص الخاصة بالأراضي للمستثمرين، عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار تقديم الدعم اللازم لإصدار نموذج عقد موحد لتخصيص الأراضي للمستثمرين بالمحافظة.

 

كذلك أثمر اللقاء عن عدد من النقاط الإيجابية حيث أكد "عبد الوهاب" أنه سيتم نقل مكتب خدمات المستثمرين بمحافظة القليوبية إلى المنطقة الاستثمارية ببنها وتعزيزه فور الانتهاء منها، كما سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ليكون لها مكتب داخل المنطقة الاستثمارية تمهيداً لتيسير وتسهيل الإجراءات على المستثمرين في المجال الصناعي، كما اقترح فكرة البدء في ايجاد كيان مشترك يضم كلاً من موظفي هيئة الاستثمار بمحافظة القليوبية، ومسؤولي الاستثمار بديوان المحافظة، وموظفي هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة.

 

وسعياً لحل بعض التحديات الأخرى التي تم عرضها عليه من قبل المستثمرين، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه سيتم تنظيم جلسات مع المستثمرين الذين يواجهون بعض التحديات وكذلك الراغبين في الاستثمار بالمنطقة الاستثمارية الجديدة ببنها، في مقر هيئة الاستثمار، تمهيداً لحل التحديات، كما أكد على إمكانية الاستفادة من آلية اللجنة الفنية والتي يتم عقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي في هيئة الاستثمار لحل تحديات المستثمرين بالمناطق الحرة والاستثمارية، وذلك من خلال تطبيقها بالمحافظة.

 

وفي سياق متصل؛ أكد اللواء عبدالحميد الهجان، أنه سيتم إعادة تأهيل المبنى الإداري بالمنطقة الصناعية تمهيداً للاستماع لكل المطالب وبحث التحديات التي تواجه المستثمرين وإيجاد حلول لها، ووضع حلول فورية لسرعة توصيل الصرف الصحي لمنطقة الشروق الصناعية بالمحافظة.

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