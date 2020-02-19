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رئيس لبنان: العلاقات مع اليونان تقوم على مصالح مشتركة قوية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:42 م
رئيس لبنان: العلاقات مع اليونان تقوم على مصالح مشتركة قوية الرئيس اللبنانى ميشال عون
أ ش أ

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أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن العلاقات بين بلاده واليونان تقوم على أسس متينة من التعاون فى المجالات كافة، لاسيما فى ضوء المصالح المشتركة التى تجمع البلدين، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبنانى وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس، اليوم الأربعاء، فى قصر (بعبدا) الجمهوري.
 
وأعرب عون، عن تقديره لمشاركة اليونان فى القوة البحرية التابعة لقوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة فى الجنوب اللبنانى (يونيفيل) على نحو يساهم فى حفظ أمن المياه الإقليمية اللبنانية، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1701. 
 
كما تطرقت المناقشات، إلى سبل مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة التى يمر بها لبنان، وأبدى الرئيس اللبنانى رغبة بلاده فى تعزيز التعاون الاقتصادى والسياحى مع اليونان وقبرص على نحو يعطى لهذا التعاون زخما إضافيا.
 
من جانبه، أبدى الوزير اليونانى ضرورة التنسيق بين لبنان واليونان فى عدد من المجالات فى سبيل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ولدعم لبنان فى المحافل الإقليمية والدولية.
 
وعرض وزير خارجية اليونان لتجربة بلاده فى الخروج من الأزمة الاقتصادية التى مرت بها قبل 10 سنوات واستعادة البلاد عافيتها الاقتصادية والمالية، مرحبا بطرح الرئيس اللبنانى للتنسيق فى البرامج السياحية بين لبنان واليونان وقبرص، معربا عن استعداد بلاده لتقديم كل الدعم للبنان.
 

لبنان

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ميشال عون

اليونان

الخارجيه اليونانيه

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