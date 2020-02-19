رئيس جامعة طنطا :إنشاء وتجهيز مصيف دائم للطلاب ببلطيم

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا عن إنشاء وتجهيز معسكر ومصيف دائم لطلاب جامعة طنطا ببلطيم، والمقر الانتهاء منه واستلامه فى منتصف مارس المقبل بطاقة استيعابية 200 طالب.

وقد توجه وفد من جامعة طنطا ضم كلًا من الدكتور عماد عتمان والدكتور الرفاعى مبارك نائبا رئيس جامعة طنطا لمتابعة أعمال التجهيزات والتشطيبات بالمصيف.

وقال الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه بناء على توجيهات الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، بدء العمل فى المصيف منذ قرابة 5 شهور وتحديدًا فى يونيو الماضى بعد إهمال أكثر من عشرين عام وتجهيزه لإقامة مصيف ومعسكر دائم للطلاب، مشيرا إلى انه تم الانتهاء فعليًا من جميع الأعمال وجارى تشطيبها على أعلى مستوي.

وقال الدكتور الرفاعى مبارك، إن رئيس جامعة طنطا الدكتور مجدى سبع أصدر تعليماته باتخاذ الإجراءات اللازمة مع مجلس مدينة بلطيم ومحافظة كفر الشيخ وهيئة الموانئ البحرية للانتهاء من تجهيزات المصيف فى الموعد المحدد، وأوضح "مبارك" ، أن الطاقة الاستيعابية للمصيف 200 طالب، ويحتوى على ملاعب متعددة، ومساحات خضراء ، وقاعات اجتماعات ، ومطعم مركزي، مؤكدا، انه من المقرر البدء فى استقبال الوفود الطلابية عقب امتحانات الفصل الدراسى الثاني، وبدء الإجازة الصيفية، وذلك فى إطار خطة الأنشطة الطلابية للجامعة.

وكان الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا قد شهد أمس الثلاثاء تخريج دفعة جديدة من طلاب البرنامج الماليزى بكلية الطب، وذلك بمشاركة الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد غنيم عميد الكلية، ومحمد حنيف بن عبد الرحمن سفير ماليزيا بالقاهرة.

وفى كلمته قدم الدكتور مجدى سبع، التهنئة للطلاب الماليزيين بمناسبة تخرجهم، مطالباً إياهم أن يكونو خير سفراء لمصر ولجامعة طنطا فى بلدهم الأم ماليزيا وأن يكونى على تواصل دائم مع كليتهم لصقل خبراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية ، مؤكداً أن جامعة طنطا دائماً تفتح أبوابها للطلاب الوافدين للدراسة بكلياتها والاستفادة من علم وخبرة اساتذتها.

ومن جانبه أعرب الدكتور الرفاعى مبارك، عن سعادته بمشاركة الطلاب الماليزيين احتفالهم بتخرجهم من كلية الطب، مشيراً إلى دور البرنامج الماليزى فى دعم العلاقة والتعاون العلمى والثقافى بين ماليزيا وجمهورية مصر العربية بما يؤكد رسالة جامعة طنطا كمنارة لنشر العلم والمعرفة.

شارك فى الاحتفالية الدكتور وليد سامى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر هزاع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة أمل أبو العلا المنسق الأكاديمى للبرنامج الماليزى، وايزال بن أنوال المستشار الماليزى بالقاهرة، وجمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، حيث تم تكريم الطلاب الماليزيين وتوزيع شهادات التقدير عليهم والتقاط بعض الصور التذكارية.