رئيس بيلاروسيا يصل القاهرة في زيارة رسمية للقاء الرئيس السيسي

كتبت رحاب نبيل

وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، في زيارة رسمية إلى مصر تستمر لمدة يومين يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات.

وذكر بيان للمكتب الصحفى للرئاسة البلاروسية، نقلته وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية، أمس الثلاثاء ، أن مباحثات الرئيسين ستضمن مناقشة أفق تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية بين البلدين، وتنفيذ الاتفاقيات التى تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس السيسى إلى العاصمة البيلاروسية مينسك فى صيف العام الماضي.

يذكر أن، الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بزيارة إلى بيلاروسيا فى 17 يونيو الماضي، أجرى خلالها محادثات على أعلى مستوى، حيث تم توقيع خارطة طريق لتطوير التعاون بين البلدين لعام 2019-2020، وغيرها من الوثائق ذات الاهتمام المشترك.

وكان ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، قد أكد أن العلاقات البيلاروسية - المصرية شهدت تطورات كبيرة فى السنوات الأخيرة، ويمكن القول بلا مبالغة أنه حدثت انفراجة فى العلاقات الثنائية خاصة فى المجالين السياسى والاقتصادى بفضل جهود الجانبين على كافة المستويات، وتم تحقيق كثير من الانجازات والنتائج الهامة فى ضوء العلاقة الخاصة التى نشأت مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والزيارات المكثفة التى تمت على أعلى مستوى خلال السنوات الماضية .