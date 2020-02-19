سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس بيلاروسيا يصل القاهرة في زيارة رسمية للقاء الرئيس السيسي

الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:24 ص
رئيس بيلاروسيا يصل القاهرة في زيارة رسمية للقاء الرئيس السيسي مطار القاهرة -ارشيفيه
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، في  زيارة رسمية إلى مصر تستمر لمدة يومين يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات. 
 
 
 وذكر بيان للمكتب الصحفى للرئاسة البلاروسية، نقلته وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية، أمس الثلاثاء ، أن مباحثات الرئيسين ستضمن مناقشة أفق تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية بين البلدين، وتنفيذ الاتفاقيات التى تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس السيسى إلى العاصمة البيلاروسية مينسك فى صيف العام الماضي.
 
يذكر أن، الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بزيارة إلى بيلاروسيا فى 17 يونيو الماضي، أجرى خلالها محادثات على أعلى مستوى، حيث تم توقيع خارطة طريق لتطوير التعاون بين البلدين لعام 2019-2020، وغيرها من الوثائق ذات الاهتمام المشترك.
 
وكان ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، قد أكد أن العلاقات البيلاروسية - المصرية شهدت تطورات كبيرة فى السنوات الأخيرة، ويمكن القول بلا مبالغة أنه حدثت انفراجة فى العلاقات الثنائية خاصة فى المجالين السياسى والاقتصادى بفضل جهود الجانبين على كافة المستويات، وتم تحقيق كثير من الانجازات والنتائج الهامة فى ضوء العلاقة الخاصة التى نشأت مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والزيارات المكثفة التى تمت على أعلى مستوى خلال السنوات الماضية .
 
 

رئيس بيلاروسيا

السيسي

مطار القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زيارة رئيس روسيا البيضاء لمصر .. 10 معلومات لا تعرفها عن بيلاروسيا

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 07:35 م

رئيس بيلاروسيا يبدأ زيارة رسمية لمصر غدا

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:09 م

رئيس بيلاروسيا: مصر دولة صديقة وشريك تجارى واقتصادى هام فى الشرق الأوسط

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 10:28 ص

باختصار..أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل..استئناف المحادثات العسكرية الليبية فى جنيف الثلاثاء..الأسد يعلن انتصار الجيش السورى على الإرهابيين فى حلب..الاتحاد الأوروبى يمدد حظر الأسلحة على بيلاروسيا

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة