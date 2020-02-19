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رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولات لفض التشابكات المالية بين 4 وزراء

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:41 م
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولات لفض التشابكات المالية بين 4 وزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون لفض التشابكات بين 4 وزارات وهى المالية والكهرباء والبترول وقطاع الأعمال العام بشأن آلية سداد المديونيات المستحقة عن مسحوبات شركات قطاع الأعمال العام من الكهرباء. 
 
 
كما تضمنت فض التشابكات بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر وبين المالية والكهرباء للإتفاق على القواعد المستقبلية. 
 
 
كانت الحكومة قد وافقت على على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة ترسانة السويس البحرية في نشاطها، وذلك فى ضوء الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتصحيح مسار الشركة، التى تعد إحدى الشركات التابعة للهيئة وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام، ومن بين تلك الإجراءات قيام الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة؛ للقيام بأعمال إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية للشركة من خلال ثلاثة محاور تتمثل فى: تشغيل المعدات والآلات المتوقفة ومراقبة المشتريات والمصروفات، وتحقيق المكاسب السريعة التي تعتمد على إضافة وحدات عمل جديدة وأنشطة جديدة من شأنها زيادة الإيرادات والاستخدام الأمثل للأصول، ووضع استراتيجية تطوير الأعمال بإنشاء قطاع التسويق وتطوير الأعمال واستخدام تكنولوجيا المعلومات.
 
‎وأكد مجلس الوزراء ضرورة عرض موقف أداء الشركة على مجلس الوزراء خلال عشرة أشهر.

فض التشابكات المالية

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