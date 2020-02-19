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رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد المعاهد التعليمية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 04:29 م
رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد المعاهد التعليمية الشيخ مصطفى أبوزيد رئيس المنطقة الإسكندرية الأزهرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تفقد الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأربعاء، معهدى عمر الفاروق النموذجي، والإمام الشافعى الابتدائى بإدارة غرب التعليمية؛ لمتابعة سير العملية التعليمية بالمعهدين، وكان فى صحبته المهندسة منال عبدالعزيز مهندسة المنطقة.

وأضاف البيان الصادر اليوم الأربعاء، أنه تفقد الفصول الدراسية، وقاعات رياض الأطفال، واطمأن إلى توزيع الكتب الدراسية التى وصلت إلى الطلاب، وتناقش مع الطلاب للوقوف على مستواهم العلمي، ونصحهم بالجد والاجتهاد للحصول على النجاح والتفوق، واستمع إلى احتياجات المعهدين ووعد بتوفيرها فى حدود الامكانات المتاحة

وأشار إلى أنه تفقد ملحقات المعهدين، وتابع المناهج الدراسية، ونصح المعلمين بمراقبة الله فى السر والعلانية، وأداء العمل على أكمل وجه.

وفى سياق متصل، عقدت وحدة لم الشمل بالإسكندرية ندوتان بعنوان "دور طلاب الأزهر فى حل المشكلات الأسرية"، بمعهدى بفتيات القويري، وبنين المدينة المنورة، تحت إشراف الأستاذة رانيا منسى مسئول الوحدة

وأكدت الندوتان على الدور المهم لطلاب الأزهر فى حل المشكلات الأسرية وذلك من خلال ما تعلموه فى العلوم الشرعية

وشدد أسامة عبد اللطيف بمحاضرته بمعهد المدينة المنورة على أن يقوم طلاب الأزهر بتوعية الجيران والأصدقاء بأهمية الترابط الأسري، والعمل على حل المشكلات الأسرية؛ لأن الأسرة أساس المجتمع

وكما أكدت منى محروس، وأسماء السيد فى محاضرتيهما بمعهد فتيات القويرى على دور الطالبات فى توعية الأمهات وصديقات الأسرة بمخاطر المشكلات الأسرية، وأن تفكك الأسرة يؤدى إلى تفكك المجتمع، وضرورة الالتزام بأخلاق النبى صلى الله عليه وسلم وأخلاق زوجاته رضى الله عنهن

ويأتى ذلك بمتابعة من الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد أحمد، الوكيل الشرعي، وإبراهيم فاضل، الوكيل الثقافي.

 

 

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