رئيس أكاديمية البحث العلمى يبحث مع وفد بيلاروسيا إقامة مشروع تنقية مياه بـ"النانو"

استقبل الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، فلاديمير جوساكوف، رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا، والوفد المرافق من جمهورية بيلاروسيا، ضم ألكساندر برانوفيتسكي، مدير معهد تكنولوجيا المعادن، و فيتالي زاليسكي، مدير معهد الفيزيائي الفني ، و يورى ياتسينا، مدير المؤسسة المتحدة للجمهورية "مركز الإنتاج العلمي للأنظمة الذاتية متعددة الوظائف "، وذلك على هامش زيارة رئيس جمهورية بيلاروسيا والوفد المرافق له للقاهرة والتى بدأت اليوم.

وبحسب بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى اليوم، تم بحث إمكانية إنشاء برنامج تمكين العلماء الشباب في العلوم والتكنولوجيا.

وخلال اللقاء بحث الجانبان مدي تقدم المشروعات المشتركة الجارية بين أكاديمية البحث العلمى المصرية وأكاديمية بيلاروسيا للعلوم، كما شمل اللقاء مباحثات ثنائية من أجل تطوير التعاون بين الطرفين، حيث تم بحث إمكانية زيادة عدد المشروعات المشتركة وأن تمتد المشروعات لتشمل مجالات متعددة مثل تنقية المياه بإستخدام مرشحات النانو، مرشحات السيراميك، المركبات ذاتية القيادة للاستخدامات المدنية، المواد الذكية " الأسمدة والمنسوجات وغيرها "، المجسات والرقائق الحيوية، الابتكار ونقل التكنولوجيا من أجل التنمية المستدام.

وأشاد الطرفان بأهمية التعاون العلمى المشترك بين البلدين وخاصة ان هناك نقاط تكامل بين الطرفين فى المجالات العلمية المقترح التعاون فيها وناقش الطرفان ورشة العمل المصرية البيلاروسية الثالثة والتى ستعقد غدا بين الخبراء والعلماء من الجانبيين بأكاديمية البحث العلمى.

وأشار الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى أن هناك دعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتعاون مع جمهورية بيلاروسيا، مؤكدا على ضرورة استغلال الدعم السياسى وعلاقات الصداقة بين الرئيسين السيسى ولوكاشينكو فى تنفيذ مشروعات مشتركة ذات مردود ملوس فى مجال البحث العلمى ونقل التكنولوجيا.