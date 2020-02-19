سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 09:57 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس أكاديمية البحث العلمى يبحث مع وفد بيلاروسيا إقامة مشروع تنقية مياه بـ"النانو"

الأربعاء، 19 فبراير 2020 08:47 م
رئيس أكاديمية البحث العلمى يبحث مع وفد بيلاروسيا إقامة مشروع تنقية مياه بـ"النانو" الدكتور محمود صقر ورئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا،
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، فلاديمير جوساكوف، رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم في بيلاروسيا، والوفد المرافق من جمهورية بيلاروسيا، ضم ألكساندر برانوفيتسكي، مدير معهد تكنولوجيا المعادن، و فيتالي زاليسكي، مدير معهد الفيزيائي الفني ، و يورى ياتسينا، مدير المؤسسة المتحدة للجمهورية "مركز الإنتاج العلمي للأنظمة الذاتية متعددة الوظائف "، وذلك على هامش زيارة رئيس جمهورية بيلاروسيا والوفد المرافق له للقاهرة والتى بدأت اليوم.

 

وبحسب بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى اليوم، تم بحث إمكانية إنشاء برنامج تمكين العلماء الشباب في العلوم والتكنولوجيا.

 

وخلال اللقاء بحث الجانبان مدي تقدم المشروعات المشتركة الجارية بين أكاديمية البحث العلمى المصرية وأكاديمية بيلاروسيا للعلوم، كما شمل اللقاء مباحثات ثنائية من أجل تطوير التعاون بين الطرفين، حيث تم بحث إمكانية زيادة عدد المشروعات المشتركة وأن تمتد المشروعات لتشمل مجالات متعددة مثل تنقية المياه بإستخدام مرشحات النانو، مرشحات السيراميك، المركبات ذاتية القيادة للاستخدامات المدنية، المواد الذكية " الأسمدة والمنسوجات وغيرها "، المجسات والرقائق الحيوية، الابتكار ونقل التكنولوجيا من أجل التنمية المستدام.

 

وأشاد الطرفان بأهمية التعاون العلمى المشترك بين البلدين وخاصة ان هناك نقاط تكامل بين الطرفين فى المجالات العلمية المقترح التعاون فيها وناقش الطرفان ورشة العمل المصرية البيلاروسية الثالثة والتى ستعقد غدا بين الخبراء والعلماء من الجانبيين بأكاديمية البحث العلمى.

 

وأشار الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى أن هناك دعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتعاون مع جمهورية بيلاروسيا، مؤكدا على ضرورة استغلال الدعم السياسى وعلاقات الصداقة بين الرئيسين السيسى ولوكاشينكو فى تنفيذ مشروعات مشتركة ذات مردود ملوس فى مجال البحث العلمى ونقل التكنولوجيا.

 

 

 

 


التعليم العالى

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

أكاديمية البحث العلمى

بيلاروسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جامعة أسوان تفوز بثلاثة مشروعات من أكاديمية البحث العلمى فى الطاقة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:11 ص

أكاديمية البحث العلمي تدعم 478 مشروع تخرج بـ 21 مليون جنيه هذا العام

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:09 ص

أكاديمية البحث العلمى: نسبة الباحثات فى منظومة البحث العلمى تقترب من 50%

الأحد، 16 فبراير 2020 04:23 م

اختيار أكاديمية البحث العلمى للمشاركة بإعداد دراسة لمواجهة المجلات المزيفة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:19 م

أكاديمية البحث العلمى تعلن فتح باب التقدم لعضوية الأكاديمية العربية الألمانية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 02:36 م

رئيس أكاديمية البحث العلمى: مشروع تمكين المرأة يستهدفت 5 محافظات

الأحد، 02 فبراير 2020 07:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. رمضان عبد المعز: أهل العلم ليسوا أوصياء على الناس

فيديو.. رمضان عبد المعز: أهل العلم ليسوا أوصياء على الناس

النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة