سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 08:10 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة تكشف أفضل فصل فى السنة لمحاولة الحمل

الأربعاء، 19 فبراير 2020 07:00 م
دراسة تكشف أفضل فصل فى السنة لمحاولة الحمل الخريف
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن أواخر الخريف أفضل وقت في السنة لمحاولة الحصول على الحمل، ويجدون أن الزوجات يحملن بشكل أسرع في أواخر الخريف وأوائل الشتاء، وخاصة في الولايات الجنوبية، وفقاً للموقع الطبي الامريكى “HealthDayNews”.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNEws”، قال الباحثون إنهم في الولايات المتحدة، تصل أعياد الميلاد إلى ذروتها في أوائل سبتمبر، ولكن في الولايات الشمالية - والدول الاسكندنافية - تأتي الذروة مبكراً، في الصيف أو حتى في الربيع.

وعلى الرغم من أن العديد من العوامل من المحتمل أن تدخل في شعبية أشهر أعياد الميلاد (ارتفاع كبير في شهر نوفمبر يُنسب إليه يوم عيد الحب) ، إلا أن المواسم قد تلعب دورًا في سهولة الحمل ، وفقًا لمدرسة الصحة العامة بجامعة بوسطن الجديدة.

وتوصلت الدراسة الأولى من نوعها التي نشرت في مجلة “Human Reproduction”  إلى أنه على الرغم من أن الأزواج في أمريكا الشمالية والدنمارك من المرجح أن يبدأوا في المحاولة في سبتمبر، إلا أنه في أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر ، لديهم أفضل الفرص للحمل.

وقال الباحثون إن هناك الكثير من الدراسات التي تبحث في الأنماط الموسمية عند الولادة ، لكن هذه الدراسات لا تأخذ في الاعتبار عندما يبدأ الأزواج في المحاولة ، أو المدة التي يستغرقونها في الحمل ، أو إلى متى يستمر حملهم.

وقالت الدكتورة "أميليا ويسيلينك" ، أستاذة علم الأوبئة في جامعة بوش: "بعد حساب الأنماط الموسمية عندما يبدأ الأزواج في الحمل ، وجدنا انخفاضًا في الخصوبة في أواخر الربيع وذروة في أواخر الخريف".

ويشير مصطلح "الخصوبة" إلى احتمالات الحمل في دورة طمثية واحدة، ومن المثير للاهتمام ، أن الارتباط كان أقوى بين الأزواج الذين يعيشون في البرد.

وكان من المحتمل أن يبدأ الأمريكيون الشماليون أكثر من الدنماركيين في التفكير في الخريف ربما على أمل الولادة عندما يكون العمل أقل نشاطًا في فصل الصيف، والذي قد يكون أكثر أهمية في الولايات المتحدة من الدول الاسكندنافية.


الخريف

الحمل

محاولة الحمل

الانجاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. رمضان عبد المعز: أهل العلم ليسوا أوصياء على الناس

فيديو.. رمضان عبد المعز: أهل العلم ليسوا أوصياء على الناس

النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة