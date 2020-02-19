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دخول طفلتين من مصابي حادث باص الحضانة العناية المركزة في "بنها الجامعي"

الأربعاء، 19 فبراير 2020 01:07 م
دخول طفلتين من مصابي حادث باص الحضانة العناية المركزة في "بنها الجامعي" مستشفي بنها الجامعي
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور عمرو الدخاخني مدير مستشفي بنها الجامعي للشؤون العلاجية، نقل طفلتين من المصابين بحادث تصادم سيارة "سوزوكي" كانت تقل التلاميذ للحضانة على خط "12 بنها القناطر الخيرية" بنطاق قرية العبادلة، إلى العناية المركزة لاستدعاء حالتهم ذلك.

 

وأوضح، أن المستشفي تلقت اليوم 11 طفلا مصابا بحادث تصادم بطريق خط 12 ببنها، كما أن الأطفال المصابين تتراوح أعمارهم مابين 3 إلى 5 سنوات، وأن إصابتهم تراوحت مابين كسور وكدمات، بجانب أنه تم نقل طفلتين إلى العناية المركزة بالطوارئء، كما تم التحفظ على جثة السائق المتوفي تحت تصرف النيابة العامة.

 

ونشر "اليوم السابع"، أسماء المصابين والمتوفي، والتي جاءت على النحو التالي: المتوفى وهو محمود سامى مرسى 21 سنة سائق سوزوكى سيارة الأطفال من قرية العبادلة، والمصابين وهم، عادل فهمى عرفة 45 سنة سائق ربع النقل من مدينة بنها اشتباة كسر فى الساقين، ومحمد محمود جلال 4سنوات من قرية العبادلة (اشتباة كسر فى اليد) وعلياء محمود السيد بكر 5سنوات (جروح فى الوجة) ومحمد محمود السيد بكر 4سنوات (جروح سطحية فى الوجة) وليان السيد عبد الجليل 4سنوات (كدمات) وسلمى سعيد حسن 4سنوات  (اشتباة مع بعد الأرتجاج) وعبد الله حسام بدر 5 سنوات (كدمات) وفيروز عبد الله بدر 3 سنوات (كدمات) وحسين زين على 4سنوات  (كدمات) واحمد محمد  5سنوات (كدمات) ومحمد عبد الرحمن سيد 5سنوات (كدمات).

 

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ،بوجود بلاغ بوفاه سائق وإصابة 11 طفلا ،أثناء ذهابهم للحضانة بقرية عرب الرملة قويسنا التابعة لمحافظة القليوبية.

 

وعلي الفور انتقل الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ،وتبين أن الأطفال كانوا يستقلون سيارة سوزوكي لنقلهم الي الحضانة بقرية عرب الرملة قويسنا التابعة لمحافظة الموفية،فأصطدمت بهم سيارة ربع نقل تابعة لمديرية التعليم بطريق خط 12 بنها،و تبين ان جميع الأطفال مقيمين بقرية العبادلة مركز طوخ،واسفر الحادث عن وفاه سائق السيارة السوزوكي التي كانت تستقل الأطفال وأصيب 11 طفلا تم نقلهم جميعاً الي مستشفي بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة،وتم التحفظ علي السائق المتسبب في الحادث وجارى إزالة آثار الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

 

 

 


اخبار جامعة بنها

مستشفى بنها الجامعى

وفاة سائق

إصابة اطفال بالحضانة

خط 12

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