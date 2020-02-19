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"دبى العطاء" تفتح باب التطوع إلى مالاوى

الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:43 ص
"دبى العطاء" تفتح باب التطوع إلى مالاوى محمد بن راشد آل مكتوم
وكالات

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أعلنت دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عودة مبادرتها «التطوع حول العالم» إلى مالاوي بين 6 و15 يونيو 2020. ويمكن للمتطوعين المهتمين التقدم اليوم من خلال منصة «متطوعين. إمارات» حتى 24 الجاري.
 
وستشهد دورة هذا العام سفر 15 متطوعاً إلى قرية نائية في مالاوي ليعملوا جنباً إلى جنب مع المجتمع المحلي لبناء الأساسات لبناء مدرسة مجتمعية جديدة. وسيشارك المتطوعون كذلك في ورش عمل توعوية ثقافية للتعرف بشكل أفضل على تراث وشعب مالاوي.
 
باب التقدم للمشاركة في المبادرة مفتوح للمواطنين والمقيمين بدولة الإمارات الذين يبلغون من العمر 21 عاماً أو أكثر، ويمكن تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني www.volunteers.ae 2020. وسيتم اختيار 50 مترشحاً بناءً على الأجوبة الواردة في الاستمارة مع منح الأولوية لأولئك الذي سجلوا أولاً. وسُيدعى المرشحون المختارون لإجراء مقابلات شخصية مع دبي العطاء بين 8 و10 مارس قبل اختيار 15 متقدماً للمشاركة.
 
وقال عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء: يسعدنا جداً أن نعلن عودة مبادرة «التطوع حول العالم» إلى مالاوي هذا العام ومنح المجتمع الإماراتي فرصة لا تفوّت للمساعدة على توفير التعليم السليم الأطفال في هذا البلد الذي يقع جنوب شرق أفريقيا. لطالما كانت هذه المبادرة مصدر فخر بالغ لنا كل عام، لأننا نشهد التأثير الإيجابي الهائل الذي يحققه متطوعونا في المجتمعات المحتاجة. إضافة لكونها فرصة ممتعة لتقديم المساعدة، حيث تمنح مبادرة «التطوع حول العالم» المشاركين تجربة فريدة من نوعها، وتفتح لهم أفقاً على ثقافة وتجارب جديدة.
 
وخلال مبادرة «التطوع حول العالم» التي تستغرق 10 أيام، سيجتمع المشاركون مع أفراد المجتمع المضيف لينجزوا سوية أعمال الحفر، ومزج الخرسانة، وصناعة الطوب، ونقل المياه. وفي الوقت نفسه، ستمكّن ورش العمل الثقافية المتطوعين من التفاعل مع العائلات ليتعرفوا على القيم والعادات المحلية، ويشكلوا رابطاً أمتن مع الأشخاص الذين تسعى هذه المبادرة لدعمهم.
 
وقبل السفر إلى مالاوي، سيحصل المتطوعون المختارون على شرح شامل حول الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلد، إلى جانب لمحة عامة عن الأنشطة التي يجب القيام بها. وستتكفل دبي العطاء بتغطية رسوم ونفقات الرحلة لجميع المتطوعين المختارين، بما في ذلك التأشيرة، والسفر، والإقامة، والطعام والشراب، ومستلزمات السفر، ومعدات السلامة. وسيُطلب من المتطوعين تغطية تكاليف اللقاحات وحبوب الملاريا والفحوص الطبية الإلزامية.

دبى

محمد بن راشد

مالاوي

أفريقيا

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