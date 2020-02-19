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خناقة شوارع بمدرسة بكفر شكر.. و"تعليم القليوبية" تقيل مدير المدرسة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 09:46 م
خناقة شوارع بمدرسة بكفر شكر.. و"تعليم القليوبية" تقيل مدير المدرسة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت مدرسة أسنيت الثانوية المشتركة التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية، مشاجرة كبيرة بين مجموعة من الطلاب، حيث تم خلالها استخدام التخت والواح الخشب وقطع الحديد، حيث أسفرت عن إصابة طالب ونقله لمستشفى أسنيت التى أحالته بدورها إلى مستشفى بنها الجامعى، وإصابة أخرين بجروح طفيفة، مما تسبب في حالة كبيرة من الهياج داخل المدرسة.

ومن ناحيته قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تلقى بلاغا بوجود مشاجرة بين مجموعة من الطلاب بمدرسة أسنيت الثانوية المشتركة التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية، خلال فترة "الفسحة"، تم خلالها التعدي فيما بينهم على بعضهم البعض، إلا أنه تم احتوائها سريعا، لكن الطلاب فور خروجهم من المدرسة نشبت المشاجرة بينهم من جديد.

وأكد "عجلان"، أن المشاجرة أسفرت عن نقل طالب لمستشفى أسنيت، وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعي، لحاجته للرعاية المركزة، مشيرا إلى أن خالد جرامون مدير إدارة كفر شكر التعليمية، أصدر قرار بإعفاء مدير المدرسة من منصبه، وتم استدعاء الشرطة، موضحا أنه أهالى الطلاب حرروا محضرا بالصلح فيما بينهم بمركز كفر شكر.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم إحالة الموضوع للشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتنسيق مع الشؤون القانونية بإدارة كفر شكر التعليمية، كما تم تشكيل لجنة للنزول للمدرسة غدا الخميس لمتابعة الحالة ورفع تقرير بالوقائع كاملة.

فيما قالت إحدى الطالبات بالمدرسة، إن المشاجرة تسببت في حالات إغماء بين الطالبات بالمدرسة، حيث استخدم الطلاب خلال المشاجرة كل ما يمكن استخدامه من "ألواح خشبية، وزجاج، وتخت الفصول"، وهو ما تسبب في نقل احد أطراف المشاجرة إلى مستشفى بنها الجامعى للرعاية المركزة، موضحة أن المشاجرة تسببت في انهيار الطالبات بالفصول وحالة إغماءات بين الطالبات، مؤكدين أن هذه المشاجرة لم تكن الأولى، بل هذه المشاجرة نشبت أمس ولم يهدأ أطرافها وترصدوا لبعضهم البعض اليوم وتعدوا على بعضهم البعض اليوم.


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