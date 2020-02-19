خبير بـ"الطب الشرعى": 27% من المعرضین لتعاطى المخدرات "إناث"

الغربية – مصطفى عادل

نظم مركز النیل للإعلام بطنطا التابع للھیئة العامة للاستعلامات إدارة إعلام وسط الدلتا بالتعاون مع جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدى سبع، ندوة إعلامیة حول "الإدمان .. الخطر والمواجھة" بكلیة التربیة الریاضیة تحت إشراف الدكتورة عزة الوسیمى عمید الكلیة والدكتور ھانى سعید وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطلاب الیوم الأربعاء بحضور الأستاذ محمد علام من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وبحضور لفیف من طلاب الكلیة.

وحاضر فى الندوة الدكتور محمد مصطفى خبیر السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل ومستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، حیث بدأ حدیثه بالتأكید على بعض المفاھیم والمعتقدات الخاطئة حول تعاطى المخدرات بین الشباب وھى أن التجربة لیس لھا أضرار ونسیان الھموم والمشاكل وتساعد على التغلب على الاكتئاب والعمل لفترة طویلة وتساعد على الجرأة.

وأوضح "مصطفى"، أن هناك مفاھیم خاطئة حول تعاطى المخدرات وهى:

أن المخدرات ترتبط بإثبات الذات والحقیقة العلمیة أن تحقیق الذات یرتبط بتحمل المسئولیة ومواجھة الضغوط والتفكیر المنظم والمنطقى.

أن المخدرات ترتبط بالقدرة على التركیز والحقیقة العلمیة أن الاعتماد على المخدر یزید من التبلد وضعف الذاكرة والتركیز.

أن المخدرات تساعد على نسیان الھموم والمشاكل والحقیقة العلمیة أن المخدر یعطى الشعور المزیف بتجاوز الأزمات ومن ثم السلبیة وعدم اتخاذ القرار المناسب وقلة الثقة بالنفس.

أن المخدرات تزید من القدرة البدنیة والجنسیة والحقیقة العلمیة بأنها مع الاستمرار فى التعاطى یفقد الفرد قدراته البدنیة وتؤثر على الخلایا العصبیة وتراخى العضلات والوھن واختلال الوعى وفقدان الإحساس بالزمن والضعف الجنسي.

كما ذكر أن متعاطى المخدرات من كافة فئات المجتمع، وأن 27% من المعرضین لتعاطى المخدرات من الإناث حسب الإحصائيات.

واستعرض أیضا أنواع المخدرات ومنھا (البانجو والحشیش والافیون والكوكاین والھروین والأدویة المھدئة والمسكنات وأدویة الصرع) كما حذر من تناول أى أدویة دون علم الطبیب.

وأنھى خبیر السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعى حواره بأن الحرب لم تعد حرب دبابات وطائرات بل أصبحت حرب تدمیر الشباب من خلال ھذه السموم.

وفى نھایة اللقاء أوصت الدكتورة عزة الوسیمى بتنظیم ندوة على مستوى الجامعة حول تعاطى المخدرات والإدمان لتوجيه الشباب وتوضیح المفاھیم المغلوطة لدیھم.

نظم اللقاء وأعده مى أبوزید ومروة عبد الرسول تحت إشراف عزه سرور مدیر المركز وعبدالله دویدار مدیر عام إعلام وسط الدلتا سمیر مھنا وكیل الوزارة.















