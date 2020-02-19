سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفين لقواعد المرور

الأربعاء، 19 فبراير 2020 09:24 ص
حملات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفين لقواعد المرور حملات مروريه - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
عززت، اليوم الأربعاء، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن  المختلفة.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
 
وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
 
وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 15 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 8 سيارات تم تسليمها لمالكها و 3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، و تم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .
 
 
 

ادارة المرور

اخبار عاجلة

حملات مرورية

اخبار مصرية

رصد المخالفات

محاور القاهرة

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

"التنمية المحلية" ترفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى اليوم.. وارتفاع الحرارة غدًا

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

طلقها فورطته.. سيدة تعترف: "الآثار المضبوطة معى ملك طليقى"

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

الصحة تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان لليوم الرابع على التوالى

التعليم تعلن اشتراك طلاب أولى ثانوى فى بنك المعرفة.. وتؤكد: تدريب الطلاب من قبل المعلمين للدخول على المحتوى الرقمى.. ومصادر: المحتوى الإلكترونى يعزز القدرات على فهم التقييم الجديد وأسئلة الامتحانات

التعليم تعلن اشتراك طلاب أولى ثانوى فى بنك المعرفة.. وتؤكد: تدريب الطلاب من قبل المعلمين للدخول على المحتوى الرقمى.. ومصادر: المحتوى الإلكترونى يعزز القدرات على فهم التقييم الجديد وأسئلة الامتحانات

بالتفاصيل.. كم خدمة مميكنة تستطيع الحصول عليها من وزارة الداخلية؟

بالتفاصيل.. كم خدمة مميكنة تستطيع الحصول عليها من وزارة الداخلية؟

كوريا الجنوبية تسجل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسجل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

التعليم: تكثيف اللجان على المدارس الخاصة لمنع تحصيل رسوم التقدم من أولياء الأمور

التعليم: تكثيف اللجان على المدارس الخاصة لمنع تحصيل رسوم التقدم من أولياء الأمور

فيديو وصور.. اكتشاف مقبرة أثرية لمؤسس روما القديمة "رومولوس" فى إيطاليا

فيديو وصور.. اكتشاف مقبرة أثرية لمؤسس روما القديمة "رومولوس" فى إيطاليا

أجنبى نصب على صاحبة أتيليه يعترف: "بحوش عشان أجيب توك توك"

أجنبى نصب على صاحبة أتيليه يعترف: "بحوش عشان أجيب توك توك"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة