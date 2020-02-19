حبس عاطل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية في الأزبكية 4 أيام

كتب عبد الله محمود

امرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بحبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيق، وذلك بتهمة مزاولة نشاط إجرامي ، حيث تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المشغولات الذهبية والأسلحة النارية، من منطقتي الازبكية والساحل.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكیة مفادة تلقية بلاغا من ع م، 73 سنة، صاحب مكتب للاستیراد والتصدیر باكتشافه سرقة خزینة حدیدیة " صغیرة الحجم " وبداخلھا طبنجة عیار 9 مم ماركة استار اسباني تحمل أرقام 45449 والمرخصة له بقصد الدفاع ، مسدس عیار 22 مم ساقیة رش ماركة أولمبیك إیطالي الصنع ، مشغولات ذھبیة وفضیة ، مبلغ مالي 5000 یوان صیني ، 1200 دولار أمریكي ، مجموعة من ساعات الید مختلفة الأنواع ، كمیة من الأقلام ماركات مختلفة ، متعلقات شخصیة وأوراق خاصة بالمجني علیھ ) من داخل الشقة سكنه ، ولم یتھم أو یشتبه في احد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال وبإجراء المعاینة تبین وجود أثار عنف بباب الشقة وبعثرة بمحتویاتھا وعُثر بمحل الواقعة على أجنة حدیدیة ، مفك وتم وضع خطة بحث كان من أھم بنودھا حصر وفحص المسجلین خطر والمفرج عنھم حدیثاً وذوي السوابق والمشھور عنھم ارتكاب مثل تلك الحوادث وأثناء ذلك وردت معلومات المقدم حسام عبدالعال رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الساحل مفادھا أن یحیى م ، 56 سنة، عاطل ومسجل خطر تحت رقم 14651 فئة " ب " روض الفرج " مخدرات " والسابق اتھامه في 8 قضایا أخرھم 14845 لسنة 2016م الساحل " سرقة بالإكراه والمفرج عنه تحت شرط على ذمة ذات القضیة بتاریخ 2019/9/5م حتي 2021/9/28م تظھر علیه علامات الثراء دون تحصله على مصدر رزق ، وبتكثیف التحریات أمكن التوصل الى أن المذكور وراء ارتكاب الواقعة

وعقب تقنین الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة

الساحل من ضبطه ، وبمواجھته بالتحریات أیدھا واعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب " كسر الباب" باستخدام الأدوات المعثور علیھا بمحل الواقعة

وأضاف بالاستیلاء على الخزینة ووضعھا داخل جوال واستقلال سیارة أجرة وصولاً لمسكنه ، وتمكنه من فتح الخزینة بمحل سكنه بمنطقة الوراق والاستیلاء على ما بداخلھا والتخلص منھا بإحدى مقالب القمامة بذات المنطقة

وتم بإرشاده بمسكنه ضبط السلاح الناري المستولى علیه ، مسدس عیار 22 مم ساقیة رش ماركة أولمبیك إیطالي الصنع ، 23 طلقة عیار 9 مم ، 2 طلقة عیار 22 مم ، ٤ طلقات صوت ، مشغولات ذھبیة عبارة عن ( سلسلة ، خاتم ، 2 دبلة )، مشغولات فضیة عبارة عن ( 6 خاتم ، 2 میدالیة ) أقلام ماركات مختلفة ،11 سبحة ،2 نظارة، مبلغ مالي 1517 یوان صیني ، 2 ختم باسم المجني علیه ، 2 جواز سفر ، 4 دفتر توفیر ، 5 دفتر إیصال أمانة خاصین بالمجني علیه .

كما تم بإرشاده ضبط 2 غویشة ذھب من متحصلات الواقعة لدى كلاً من شقیقه محسن م ع سن 50 عاطل ونبویة ع ل سن 24 ربة منزل ومقیمة بذات العنوان " زوجة الأول " واللذان قررا بتحصلھما على المضبوطات بقصد التصرف فیھا بالبیع وعلمھما بأنھا من متحصلات واقعة السرقة وأضافا بسابقة قیامھما ببیع 4 غوایش ذھب " من متحصلات ذات الواقعة " لمالك محل الجواھرجي الكائن بمنطقة سكنھما

باستدعاء المجني عليه تعرف علي المضبوطات واتھمه بالسرقة و تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النیابة العامة التحقیق.