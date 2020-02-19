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حاجات لازم تعملها الأم عشان تحمى الجنين من التشوهات الخلقية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 07:00 ص
حاجات لازم تعملها الأم عشان تحمى الجنين من التشوهات الخلقية طفل - ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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9 شهور الحمل من أهم الفترات التى تمر بها المرأة الحامل ، وفيها لا بد أن تحرص على صحتها وصحة الجنين لحمايته من التشوهات والعيوب الخلقية، وذلك من خلال التغذية السليمة وتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة والإقلاع عن بعض العادات السيئة، وحسب ما ذكره موقع  hopkinsmedicine  فأن بعض النصائح التى يجب أن تتبعها الأمهات للوقاية تشوهات الجنين وهى:

نصائح لحماية الجنين من التشوهات الخلقية:


1: يجب أن تهتم الام بتناول حمض الفوليك يوميا وذلك لحماية الطفل من التشوهات الخلقية والحفاظ على صحة الجهاز العصبى عنده.

2:يعتبر التدخين من أبرز الأسباب التى تعرض الطفل للتشوهات الخلقية، لذلك ينصح الأمهات الحوامل بالإقلاع عن التدخين والابتعاد عن الأماكن التى بها مدخنون لحماية أطفالهن من التشوهات والعيوب الخلقية.

3:الاهتمام بتناول المكملات الغذائية والأدوية التى يصفها الطبيب فى مواعيدها المضبوطة، حتى لا يتعرض الطفل للتشوهات الخلقية.

4:ينصح السيدات بعدم استخدام المواد الكيميائية على الشعر مثل كريمات فرد الشعر والصبغات، فهى تعرض الطفل للتشوهات الخلقية والأمراض المزمنة.

5:ينصح بالابتعاد عن الحيوانات الأليفة أثناء فترة الحمل، حيث يؤثر ذلك على صحة الجنين والأم الحامل ويسبب لهن مشاكل صحية عديدة.

6:التعرض للشمس فى الصباح الباكر من الأمور الصحية ولكن التعرض المستمر لأشعة الشمس الضارة يؤثر على صحة الأم والجنين ويعرضهم لمخاطر صحية عديدة.

7:ينصح بعدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب المعالج، فالآثار الجانبية لبعض الأدوية تؤثر على صحة الجنين وتزيد من خطر إصابته بالتشوهات الخلقية.

8:الاهتمام بالتغذية السليمة للأم وخصوصا تناول الخضروات والفواكه وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية مع تجنب تناول الوجبات الجاهزة لعدم التأكد من جودتها وسلامتها.


حديثى الودلاة

الطفل

الاطفال

عيوب خلقية

تشوهات

الحمل

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