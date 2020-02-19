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جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بيت لحم

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:00 ص
جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين من بيت لحم أرشيفية
وكالات

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اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، فلسطينيين من محافظة بيت لحم، ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أفادت مصادر فلسطينية فى بيت لحم ، بأن جيش الاحتلال اعتقل الشابين زيد خليل فرارجة ومحمد شعفوط أبو رشيد من البلدة بعد اقتحام منزلي ذويهما وتفتيشها في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

كانت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلى، إعتقلت، الأحد، ثلاثة فلسطينيين من محافظة بيت لحم، وأفادت مصادر فلسطينية فى بيت لحم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من "موسى حاتم ديرية"، و"طارق عقاب ديرية"، و"أحمد محمد ديرية"، وذلك بعد مداهمة منازل ذويهم فى بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وتفتيشها.

و وفقا لما نشر على وكالة الأنباء السعودية "واس"، فى السياق ذاته، اعتقل قوات جيش الاحتلال اليوم، أربعة شبان فلسطينيين من محافظتى الخليل وجنين بينهم اسير محرر.

وأفادت مصادر محلية فى المحافظتين، أن جيش الاحتلال اعتقل طالبًا على حاجز عسكرى قرب الحرم الإبراهيمى فى البلدة القديمة من الخليل، فيما داهم الجيش الاحتلالى بلدة سعير شرق الخليل، واقتحم منازل المواطنين الفلسطينيين، واعتقل محمد يونس كوازبة، كما اقتحم قرية بيت مرسم جنوب الخليل واعتقل رأفت عودة يوسف عمرو بعد أن عبث بمحتويات منزل ذويه.

من جهة أخرى، اعتقل جيش الاحتلال الليلة الماضية الأسير المحرر براء رياض أبو عابد، على حاجز عسكرى وهو أسير محرر قرب بلدة يعبد جنوب غربى جنين.


بيت لحم

جيش الاحتلال

اسرائيل

قوات الاحتلال

فلسطين

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