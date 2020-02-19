جولة مفاجئة لنائب محافظ قنا بعدد من الوحدات الصحية

فريق المحافظات

قام الدكتور حازم عمر نائب المحافظ بجولة مفاجئة للوحدة الصحية بقرية دندرة والوحدتين الصحيتين بالدير الغربي والشرقي ووحدة الصحة الانجابية بالدير الغربي بمركز قنا لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة ومدى الالتزام والانضباط وحسن التعامل مع المرضى.

وأكد الدكتور حازم عمر على ضرورة انتظام تواجد الأطباء والتمريض لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضى كما تابع الموقف الحالي للمستلزمات والأدوية والأمصال واللقاحات الطبية موجها بتوفير النواقص منها في أسرع وقت ممكن.

والتقي نائب المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على الوحدات الصحية مؤكدًا على أن القطاع الصحي يأتي على رأس أولويات المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المرضى وتوفير خدمة طبية لائقة بالمواطن القناوي.

وفى سياق اخر قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن الوهد المحلية لمدينة مركز أبوتشت قامت برفع 177 طن مخلفات وقمامة فى أطار رفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة كافة المخلفات وتراكمات القمامة بمداخل المدن والقري والطرق الرئيسية والمؤدية إليها والطرق الجانبية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ولاستعادة المظهر الحضاري والجمالى الذى طالما تميزت به محافظة قنا.

ففى مدينة أبوتشت ذكر خالد عويس رئيس المدينة أنه تم رفع 90 طن مخلفات وقمامة ونواتج اعمال النظافة بشوارع المدينة وقرية القارة وقرية الشيخ على ببخانس كما تم صيانة كشافات بطريق مصر - أسوان الزراعى فى نطاق قرية بخانس وقرية أبوشوشة وقرية قصير بخانس بطول 5 كم .

وفى مدينة نقادة اوضحت المهندسة فاطمة احمد رئيس المدينة انه تم رفع 87 طن مخلفات وقمامة منها 60 طن بقرية الخطارة أمام مركز شباب الخطارة ومخلفات الترع بجوار كوبرى كوم الضبع و 17طن بعدد من شوارع المدينة وكورنيش النيل وأمام الوحدات السكنية والمنازل و 10اطنان بقرية البحرى قامولا مؤكدةً على استمرار اعمال التجميل وتركيب البلدورات بالمدخل الصحراوى للمدينة .

وشهدت مدينة نجع حمادى انه تم رفع 79طن مخلفات وتراكمات قمامة منها 35 طن بطريق نجع قابول و 22طن بطريق نجع قابول - المصالحة الغربى و 22طن بطريق النجاحية.

كما صرح اللواء اشرف الداودي محافظ قنا أن الوحدتين المحليتين لمركزي قنا وفرشوط نجحت في إزالة 38 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك من خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات بالتنسيق مع قوات الشرطة من مديرية أمن قنا.

ففي مركز قنا نجحت الحملة في إزالة 6 حالات تعدي بالمباني علي أملاك الدولة بمساحة 2210 متر مربع، وفي مركز فرشوط نجحت الحملة في إزالة 5 حالات تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 20 قيراط وإزالة 6 حالة تعدي بالمباني علي أملاك الدولة بمساحة 295 متر مربع كما نجحت ايضا في ازالة 21 حالة تعدي بالبناء علي الاراضي الزراعية بمساحة حوالي 14 قيراط و14 سهم .

وأضاف المحافظ أن اجمالي عدد الحالات التي تم ازالتها منذ بدء الموجة 15 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة وحتي الآن بلغت 101 حالة تعدي بالزراعة بمساحة 336 فدان و17 قيراط و13 سهم بالإضافة إلي إزالة 204 حالة تعدي بالمباني بمساحة 241 ألف و841 متر مربع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.