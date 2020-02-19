سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

جزر كايمان البريطانية تتصدر قائمة مخابئ الأموال فى العالم

الأربعاء، 19 فبراير 2020 12:15 ص
جزر كايمان البريطانية تتصدر قائمة مخابئ الأموال فى العالم أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبذل جزر كايمان، وهي أراض بريطانية فيما وراء البحار، أقصى ما في وسعها لمساعدة أغنى أغنياء العالم على إخفاء وغسل الأموال حسبما كشف تصنيف نشرته يوم الثلاثاء مجموعة مطالبة بالإصلاح.
 
وتختبر الدراسة التي أجرتها شبكة العدالة الضريبية إلى أي مدى تتيح النظم القانونية والمالية في البلدان إخفاء الثروات وذلك عن طريق تتبع قوانين مكافحة غسل الأموال والضوابط الرقابية وحجم النشاط المالى فى أي بلد على سبيل المثال.
 
وتأتي الدراسة فى وقت يتجدد فيه النقاش حول الإصلاح المالى في أعقاب فضائح فى أوروبا من ضمنها أن أموالا روسية تستخدم دول البلطيق كنقطة انطلاق إلى العالم الغربي.
 
وقال أليكس كوبهام، الرئيس التنفيذى لشبكة العدالة الضريبية، إن "محور السرية الأنجلو أمريكى" يفاقم الفساد والتهرب الضريبي.
 
وقال مؤلفو الدراسة إن جزر كايمان جزء مما وصفته بأنه "شبكة عنكبوتية" بريطانية، تؤثر فيها لندن على القوانين وعلى تعيين المسؤولين.
 
وأظهرت وثيقة الثلاثاء أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أدرجوا المنطقة في القائمة السوداء لملاذات التهرب الضريبى إلى جانب بنما وجزر سيشيل وجزيرة بالاو.
 
وتستضيف جزر كايمان، القريبة من كوبا والتي وضعتها الدراسة على رأس القائمة كأبرز مراكز السرية المالية، أكثر من 100 ألف شركة، وهو عدد يفوق عدد سكانها.
وقالت حكومتها إن الدراسة تجاهلت حقيقة أنها أوفت بالمعايير العالمية، مضيفة أنها لا تعمل "في السر" بل تتعاون مع السلطات في جميع أنحاء العالم. 
 

 


تهرب ضريبى

غسل اموال

جزر بريطانيه

جزر كايمان

الاتحاد الاوروبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف حقك.. 10 شروط حددها القانون لعقود البيع بالتقسيط لحماية حقوق العملاء

اعرف حقك.. 10 شروط حددها القانون لعقود البيع بالتقسيط لحماية حقوق العملاء

أخبار × 24 ساعة.. استبعاد مدير مدرسة و5 معلمين بالمنوفية فى واقعة كليب الراقصة

أخبار × 24 ساعة.. استبعاد مدير مدرسة و5 معلمين بالمنوفية فى واقعة كليب الراقصة

الرئيس السيسى: استعادة الدولة لأصولها وحقوقها يرسخ سيادة القانون والانضباط

الرئيس السيسى: استعادة الدولة لأصولها وحقوقها يرسخ سيادة القانون والانضباط

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

عبد الله جول: مصلحة تركيا مع مصر وحزين لوصول العلاقات إلى هذا الحد

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

الطيار الموقوف يتهم محمد رمضان بالإساءة لسمعته وشرفه فى بلاغ للنائب العام

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

التعليم العالى: مليار و400 مليون جنيه مرحلة أولى لتوصيل النت للجامعات الحكومية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 18-2-2020 وعيار 24 بـ 191.70 ريال

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

وزارة الزراعة: خطة للتخلص من 1000 طن من المبيدات الخطرة

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

الساعة السكانية تسجل 22 ألف مولود زيادة بعد الـ100 مليون الأولى فى أسبوع

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

تحت الشمس وأمام البحر.. ليدي جاجا تكشف عن صورة لصديقها الجديد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

الإسكان: وسائل نقل جماعى ذكية بالمدن الجديدة بالتعاون بين مصر والسويد

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

فيديو.. مرصد الأزهر يواجه تحدى "كسارة الجمجمة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة