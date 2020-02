جدة صينية تجرى 10 كيلومترات فى شقتها لمواجهة عدوى فيروس كورونا.. فيديو

كتب محمد شعلان

كوسيلة جديدة لمواجهة الوباء القاتل الذى يضرب الصين، قامت امرأة صينية تبلغ من العمر 52 عامًا، بممارسة رياضة العدو أو الجرى لمسافة تقدر بحوالى 10 كيلو مترات فى شقتها بشكل يومى بعد علمها بقيام بعض المستشفيات بتطبيق تدريبات رياضية للمرضى فقامت بتكرار التجربة فى منزلها لمواجهة مخاطر عدوى فيروس كورونا، وعرضت شبكة تلفزيون الصين الدولية CGTN لقطات من تدريبات السيدة الصينية وهى تحمل حفيدها على كتفها وتمارس به بعض التدريبات الرياضية.

Meet “running grandma”



Chinese woman, 52, jogs 10 kilometers every day in her apartment during #coronavirus outbreak pic.twitter.com/q7V22AJtEU

— CGTN (@CGTNOfficial) February 19, 2020

وقالت لجنة الصحة الوطنية فى الصين، اليوم الأربعاء، أن بر الصين الرئيسى سجل 1749 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الثلاثاء انخفاضا عن حالات اليوم السابق التى بلغت 1886 .

وتمثل الحالات المسجلة يوم الثلاثاء أدنى معدل للإصابات الجديدة منذ 29 يناير، حيث ارتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة فى بر الصين الرئيسى إلى 74 ألفا و185 حالة حتى الآن.

ووصل عدد الوفيات جراء الفيروس فى بر الصين الرئيسى إلى 2004 حتى نهاية أمس الثلاثاء بزيادة 136 حالة وفاة عن اليوم السابق.

وكانت اللجنة الصحية بإقليم هوبى بالصين، قالت على موقعها الإلكترونى أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بالإقليم ارتفع إلى 1921 حتى نهاية أمس، الثلاثاء بعد وفاة 132 آخرين.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 1693 حالة إصابة جديدة فى هوبى، بؤرة تفشى الفيروس، ليصل العدد الإجمالى للإصابات فى الإقليم إلى 61 ألفا و682 حالة.

وكانت قناة العربية، أفادت أن الصين سجلت أقل عدد للإصابات اليومية بفيروس كورونا، منذ ظهور المرض بعدد من مدنها، منذ شهر يناير الماضي.

وكشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن فيروس كورونا يقتل 15% من المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، والسلالة التى لم يسبق لها مثيل هى أشد شراسة وأكثر عدوى 20 مرة أكثر من السارس، وأجرى مسؤولو الصحة الصينيون أكبر دراسة على الإطلاق على فيروس كورونا.