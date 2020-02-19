جامعة سوهاج تشارك فى معسكر جيل المساواة لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالغردقة

سوهاج محمود مقبول

شاركت جامعة سوهاج بوفد طلابي ممثل من وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة في فعاليات معسكر "جيل المساواة"، والذي نظمته جامعة جنوب الوادي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وشبكة تثقيف الاقران التابعة لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان، بمشاركة جامعات (أسوان، الأقصر، سوهاج، السويس وجنوب الوادي)، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال أن المعسكر هدف إلى إكساب الطلاب مهارات حياتية ومجتمعية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء علي ضرورة التوعية بقضايا الأسرة المصرية كالصحة الإنجابية والعنف والسلوك الإيجابي وتنظيم الأسرة ومواجهة الضغوط.

وأضاف عزيز أن مشاركة الجامعة في فعاليات المعسكر جاءت في إطار الحرص على تغيير طرق التفكير وتطوير العقل المصري والاهتمام بالمرأة في كافة الجوانب، وإيجاد بيئة تعليمية آمنة لها، ومناهضة كافة أشكال العنف ضدها سواء داخل الجامعة أو خارجها، وذلك من خلال دعم دور الجامعة في العمل على تشكيل ثقافات الشباب وتعزيز القيم الاجتماعية والتوجهات الحياتية الإيجابية لديهم نحو المرأة، وبالتالي رفع درجة الوعي لديهم بحقوق المرأة وقضاياها، لخلق جيل جديد متميز واع بقضايا المرأة وداعم لها.

وأشارت الدكتوره رهام فاررق مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، الي أن المعسكر يعد من الأنشطة الداعمة لجهود الجامعة والتي تعكس مدى حرصها على تحسين وضع المرأة والفتاة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين طلاب الجامعات المصرية، بما يحقق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأه 2030، عن طريق تعزيز دور الجامعات وخاصة وحدات مناهضة العنف ضد المرأة والتي تم إنشاؤها بالجامعات المصرية الحكوميه منذ عام 2016.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد ممثل الجامعة والمشرف علي الوفد خلال فتره المعسكر، أن الفعاليات استمرت لمدة 5 أيام متواصلة بمشاركة 80 طالبا وطالبة ومنسقي وحدات مناهضة العنف ضد المرأة من 6 جامعات مصرية، موضحاً أنه ضم العديد من الدورات والندوات التي مثلت المسرح التفاعلي لاكتساب مهارات تثقيفية جديدة حول قضايا المرأة وتدريبهم على العروض التفاعلية الهادفة.