توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة أسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

شهد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين الهئية العامة لتعليم الكبار وجامعة أسوان، بحضور الدكتور عاشور عمرى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار واللواء كمال سعودى نائب رئيس الجهاز وصفاء عفيفى رئيس فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بأسوان والدكتور على دندراوى نائب رئيس الجامعة الأسبق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور أحمد غلاب فى تصريحات صحفية أنه تناول البرتوكول العديد من أوجه التعاون المثمر بين الطرفين لخدمة المجتمع والعمل على محو أمية الغير متعلمين بالمجتمع الأسوانى و العمل على القضاء على الأمية ونحو مجتمع أفضل بدون أمية وذلك من خلال قيام طلاب كليات الآداب والخدمة الاجتماعية والعلوم والألسن والتربية لمحو أمية عدد أربعة أفراد من المجتمع كشرط لمنح الطالب الدرجة العلمية خلال مدة الدراسة عند تخرجه.

وكانت قد فازت كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان بثلاثة مشروعات من أكاديمية البحث العلمي، حيث من المقرر أن تعمل كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان من خلال هذه المشروعات على تخريج كوادر علمية بحثية تستطيع المشاركة فى إيجاد حلول مبتكرة لمشكلات الطاقة المتجددة والغير متجددة.

من جهته أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان فى تصريحات صحفية على إهتمام جامعة أسوان بالبحث العلمى والتطبيقى لطلاب كليات الهندسة بجامعة أسوان حيث تضم جامعة أسوان كليتين للهندسة وذلك لخلق جيل من المبدعين والمبتكرين وشباب المهندسين الباحثين.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أنه فى هذا الاطار استطاعت كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان فى الحصول على ثلاثة مشروعات للطلاب من أكاديمية البحث العلمي.

ولفت الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان إلى أن جامعة أسوان تعمل على الاهتمام بالبحث العلمى وتوفير كافة الإمكانيات التى تعظم من قدرات الطلاب البحثية وربطها بسوق العمل.