تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالمنوفية وأسيوط و"دعم صحة المرأة" بالغربية غدا

المحافظات-محمد فتحى – محمد طارق

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة " والتى قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتى ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة .

وأشار المحافظ بأنه سيتم انطلاق أعمال القافلة السادسة عشر يومى الخميس والجمعة الموافق 20 ، 21 من شهر فبراير الجارى بمركز شباب مدينة الباجور، ومن المقرر فحص 1200 مواطن من مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وأوضح سيد الشوربجى مدير جمعية الأورمان المنوفية أن القافلة السادسة عشر تستهدف الكشف علي الفئات الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار وقياس الضغط والسكر مجانا ، فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكري بالمحافظة ، مضيفاً بأنه يتم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي .

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بدور صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة فى تنفيذ المبادرات الرئاسية " نور حياة " واستهداف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا، مؤكداً دعمه الكامل لصندوق تحيا مصر وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح المبادرة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها.

وفى أسيوط، أناب اللواء المحافظ عصام سعد، المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة في عقد اجتماعا تنسيقياً مع وفد صندوق تحيا مصر برئاسة أحمد خيري مدير برنامج الرعاية الصحية بصندوق تحيا مصر وذلك لبدء تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بمراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات المجتمع المدني وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ أهداف ورؤية مصر 2030 وتحقيق خطط التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ، والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، وعبير عبدالغني مسئول وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، وعدد من مسئولي وممثلي قطاعات التعليم والشباب والرياضة والصحة ومستشفى الشرطة.

وأشاد السكرتير المساعد بالمبادرات الرئاسية التي تعمل على تخفيف العبء وتوفير خدمات للمواطنين بكافة ربوع الجمهورية، موضحاً أن المبادرة الرئاسية "نور حياة" بادارة أمل لأبناء المحافظة من الفئات الاكثر احتياجاً وطلاب مدارس المرحلة الابتدائية لاكتشاف امراض الإبصار والرمد واتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة حيالها ورفع مستوى الرعاية الصحية لأهالي أسيوط حيث من المقرر أن تستقبل القافلة على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع نحو ألف مواطن لإجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا من داخل القافلة وإجراء التدخل الجراحي اللازم للحالات المرضية بمستشفى الشرطة بأسيوط دون أي مقابل مشيراً إلى اهتمام محافظ أسيوط وتقديمه لكافل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والعمل على التنسيق بين كافة الجهات المعنية وصندوق تحيا مصر لتنفيذ هذه المبادرة ورفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة الفئات الاكثر احتياجاً على مستوى المحافظة.

وأوضح مدير برنامج الرعاية الصحية بصندوق تحيا مصر أن المبادرة الرئاسية "نور حياة" سوف تبدأ فاعلياتها بمحافظة أسيوط غدًا الخميس بقوافل الكبار للفئات الأكثر احتياجاً ولمدة يومين أسبوعيا وذلك لإجراء مسح وفحوصات طبية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار ككشوفات النظارات الطبية وتوفير الأدوية اللازمة على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات وتدخلات طبية جراحية كعمليات المياه البيضاء إلى مستشفى الشرطة بأسيوط ومستشفى سوهاج العسكري مجاناً دون أي مقابل لافتاً إلى انطلاق المبادرة وتنفيذ هذه القوافل الطبية تباعاً بمراكز الشباب على مستوى المحافظة مضيفاً إنه سيتم استكمال المبادرة بالمسح الطبي والكشف المبكر لتلاميذ كافة مدارس المرحلة الابتدائية بالمحافظة بخطة زمنية ومواعيد محددة سيتم الاعلان عنها مع بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 على أن يتم توفير نظارات طبية مجانية للحالات المصابة منهم بضعف النظر وتحويل آخرى للتأمين الصحي وإضافة المريض للمبادرة لإجراء التدخل الجراحي بإحدى المستشفيات العسكرية في حالة الحاجة لذلك.

وفى الغربية، أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، استعداد المديرية لبدء تنفيذ المبادرة الرئاسية، "صحة المرأة" من غدا الخميس، وتستمر لمدة شهرين، والتي تهدف عن الكشف المبكر للأمراض الغير سارية وأورام الثدي، والصحة الإنجابية، وأمراض السكر وضغط الدم والسمنة.

وأشار وكيل الوزارة الي أن جميع الوحدات الصحية الأولية والمستشفيات قد تم تجهيزها ومدها بالأجهزة والمستلزمات الخاصة بالحملة، استعدادا لاستقبال جميع السيدات والفتيات من عمر 18 سنة، مضيفا أن الشرط الوحيد لتلقي الخدمة هو تواقر بطاقة الرقم القومي، وتقدم الحملة جميع خدماتها بالمجان من حيث الكشف والتحاليل والعلاج ومواعيد الحملة طوال أيام الأسبوع بمواقيت العمل الرسمية.

وأضافت الدكتورة أمنية منصور مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق الحملة بالغربية، أن عدد الفرق 335 فرقة مكونة من طبيبة وأخصائية تمريض، ورائدة صحية تقدم التوعية للسيدات لأهمية دور الحملة، ومدخلة بيانات تم تدريبهم جميعا من قبل الوزارة، ويتم إحالة الحالات إلي مستشفيات المنشاوي بطنطا، والمحلة العام، وسمنود، وكفر الزيات العام، وزفتي العام.

وفي سياق متصل فعل الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحد من انتشار العدوى، وكلف وكيل وزارة الصحة إدارة التثقيف الصحي بالمديرية، تحت قيادة الدكتورة نهلة كامل، للمرور على صالونات التجميل والنوادي الصحيه لنشر الوعي بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء على بؤر العدوى، وذلك على قري ومراكز محافظة الغربية.

وتعد هذه المرحلة الأولى التى تشملها مبادرة "الحد من انتشار العدوى" وهي مبادرة مكملة لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية".

من جانبه قال وكيل وزارة الصحة في بيان إن المبادرة تقوم بعمل ورش عمل لتثقيف المهنيين وتوزيع أدوات التجميل ذات الاستخدام الواحد بالمجان، وذلك من خلال مرور المثقفين الصحيين على تلك الصالونات للتوعية بالممارسات اليومية الخاطئة التي قد تؤدي إلى انتشار الفيروسات ووضع ملصقات تتضمن إرشادرات المبادرة للتوعية بمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة المهمة تأتي ضمن حزمة من أهم الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والسكان لمكافحة انتقال عدوى الفيروسات الكبدية .

واضاف بانه تم التنسيق والتعاون مع المجالس المحلية،لتكثيف المرور وحصر صالونات التجميل لنشر التوعيه واعطاء التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية وعمل ورش عمل لتدريب الفرق التي ستقوم بالمرور.