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تموين الوادى الجديد : تحرير 118 محضرا تموينيا فى حملة على المحلات والمخابز

الأربعاء، 19 فبراير 2020 09:56 ص
تموين الوادى الجديد : تحرير 118 محضرا تموينيا فى حملة على المحلات والمخابز حملة تموينية - أرشيفية
الوادى الجديد- فريق المحافظات

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أعلن مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، المهندس صلاح السيد، اليوم الأربعاء، عن تحرير 118 محضرًا ومخالفة تموينية في حملة مشتركة مع مباحث التموين بالمحافظة

أكد صلاح في بيان صحفي ، تحرير 28 محضراً ومخالفة تموينية في حملة تفتيش لأفران الخبز البلدي المدعم، و 90 محضرًا في حملة تفتيش علي الأسواق بمراكز المحافظة الخمسة، بهدف ضبط الأسواق ومراقبة جود السلع المعروضة

أوضح، أن حملة المخابز أسفرت عن تحرير 18 محضر نقص وزن و محضر مخالفة مواصفات قانونية للخبز، و 9 محاضر تهريب وتجميع أجولة دقيق مدعم، بينما أسفرت حملة الأسواق عن تحرير 50 محضر عدم إعلان عن أسعار، و محضر تجميع وتهريب مواد بترولية، و ضبط 5 محلات تجارية بدون ترخيص، و محضرين لضبط سلع مجهولة المصدر، وتحرير 29 محضر عدم حمل شهادة صحية، لمنشآت تقدم أغذية ومشروبات، و محضر غش تجاري تضمن طرح سلع منتهية الصلاحية وفاسدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

وفي سياق مختلف أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن شن حملات رقابية لمتابعة نظافة وتنفيذ الشروط البيئية لدورات مياه المساجد والمدارس وتفتيش مصانع ومخابز وأسواق عامة وبرك ومستنقعات لمتابعة مدي مطابقتها للشروط البيئية والصحة العامة

أكد وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، تفتيش 148 دورة مياه في مساجد، و99 مدرسة وكلية التربية بمدينة الخارجة، وفحص 8 أسواق عامة، و8 برك ومستنقعات، و12 سلخانة ونقطة ذبيح، و156 حظيرة تربية ماشية، و52 جبانة " مقابر"، و24 مزرعة دواجن، مراقبة مدي تنفيذ الاشتراطات البيئية الصحية

أضاف محروس، أنه جري متابعة وتفتيش 8 مصانع و13 ورشة، و26 مخبزًا، لمتابعة مدي الالتزام بالاشتراطات الصحية البيئية

ولفت الي، أن حملات التفتيش تأتي تنفيذا لتوجيهات محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، بتكثيف الحملات التفتيشية المستمرة على المنشآت الغذائية والمحال الصناعية والتجارية والمحال العامة وأماكن تصنيع وتداول المنتجات الغذائية لإحكام السيطرة والرقابة عليها والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بها والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة وتوافر كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

 

 


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