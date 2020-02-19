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تموين الإسكندرية تُكثف الرقابة على محلات الأوكازيون حتي 21 مارس

الأربعاء، 19 فبراير 2020 07:00 م
تموين الإسكندرية تُكثف الرقابة على محلات الأوكازيون حتي 21 مارس جانب من الاجتماع
الإسكندرية جاكلين منير

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عقد محمد سعدالله وكيل وزارة  التموين بالإسكندرية، اجتماعا موسع مع مدير التجارة الداخلية بمقر ادارة  التجارة الداخلية، حيث شدد على  تكثيف الرقابة التجارية على الأسواق والمحلات خلال فترة الأوكازيون ومراجعة تراخيص المحلات المشاركة فى الأوكازيون و التأكد ان التخفيضات حقيقية و ليست وهمية لحماية  المواطنين من الغش و التدليس ، حيث يمتد  الأوكازيون الشتوى إلى 21 مارس القادم  وفق قرار من الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية

من جانبه  ناشد محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى للمديرية، المواطنين المطالبة بفاتورة عند شراء أى سلعة والتأكد من البيانات المعلنة على السلعة حماية لحقوق المواطنين عند استبدال أو استرجاع السلعة خلال الفترة التى ينظمها القانون المنظم لهذا الشأن، حيث حدد القرار شروط الاشتراك بالاوكازيون أن تتقدم المنشأة بطلب إلى إدارة التجارة الداخلية التابعة للمديرية للترخيص لها بالاشتراك وأن يعلن على السلع الأسعار قبل التخفيض وبعد التخفيض حتى لا تكون التخفيضات وهمية ولحماية للمستهلك من الغش والتدليس.  

من جهة أخرى عقدت مديرية التضامن الاجتماعي اليوم، برئاسة محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لجنة التظلمات اليوم والتى عقدت بالمديرية بحضور مديرى الإدارات التموينية الفرعية وإدارة شئون التموين والإدارة القانونية وممثل شركة البطاقات الذكية وممثل شعبة المخابز والتى ناقشت وفحصت جميع التظلمات التى قدمت من بعض البدالين وبعض اصحاب المخابز والفصل فيها.

كما تابع وكيل الوزارة البرنامج التدريبي على معايير التميز الحكومي والتى تشارك به مديرية تموين الإسكندرية متمثلة فى عناصر من المراكز التموينية المطورة بالإضافة الى مديرية تموين البحيرة ومديرية تموين مطروح وذلك بمديرية التنظيم و الإدارة

 

 


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